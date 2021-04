Cruzeiro supera América-RN e avança na Copa do Brasil

O Cruzeiro foi até a Arena das Dunas, em Natal, nesta quarta-feira (14), e derrotou o América-RN por 1 a 0 para se classificar para a terceira fase da Copa do Brasil, para a qual também avançaram o ABC e o América-MG.

Jogando fora de casa, a Raposa sofreu muito para garantir a classificação. O único gol da Raposa saiu apenas no segundo tempo. Aos 37 minutos, Matheus Barbosa marca, com um chute colocado, após receber passe de Felipe Augusto.

Botafogo eliminado

O Botafogo se despediu da Copa do Brasil após ser derrotado por 4 a 1 pelo ABC na disputa de pênaltis depois de empate em 1 a 1 nos 90 minutos em jogo disputado no estádio Frasqueirão, em Natal (RN). A Rádio Nacional transmitiu a partida.

Em um jogo de baixa qualidade técnica, O Mais Querido abriu o marcador graças a Maycon Douglas. Logo aos 10 minutos, o atacante ganhou disputa de bola com a defesa do Alvinegro e acerta um belo chute. Depois, o Botafogo tentou muito, e só encontrou a igualdade nos acréscimos do segundo tempo com gol de cabeça do zagueiro Gilvan.

Na disputa de pênaltis o ABC foi mais competente. O Mais Querido acertou todas as suas cobranças, enquanto, pelo Botafogo, Cesinha chutou para fora e Marcinho teve a cobrança defendida pelo goleiro Wellington.

Coelho avança

Quem se classificou nesta quarta foi o América-MG, que superou o Ferroviário por 3 a 2 na disputa de pênaltis, após empate em 1 a 1 no tempo regulamentar. Nos 90 minutos, o Coelho abriu o placar com Felipe Azevedo, mas o time cearense empatou com Augusto.

Com isto, a decisão foi para os pênaltis. E na disputa na marca da cal o América-MG foi mais efetivo, e triunfou por 3 a 2.

Próxima fase

Pela classificação, Cruzeiro, ABC e América-MG asseguraram uma premiação de R$ 1,7 milhão cada. Os próximos adversários na competição serão definidos em sorteio realizado pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF).