Internacional goleia Aimoré e se classifica para semifinal do Gaúcho

O Internacional goleou o Aimoré por 6 a 1 nesta quarta-feira (14) e garantiu a classificação antecipada para a semifinal do Campeonato Gaúcho. Com o triunfo alcançado no estádio Monumental do Cristo Rei, em São Leopoldo, o Colorado ficou na 1ª posição da classificação, com 20 pontos.

(AIMxINT) ⏰ 50'/2T: FIM DE JOGO! GOLEADA COLORADA NO CRISTO REI! Inter 6, Aimoré 1! 😍🔥 #VamoInter 🇦🇹 pic.twitter.com/vHTiU4bOo0 — Sport Club Internacional (@SCInternacional) April 15, 2021

Com o revés, o Índio ficou na 6ª posição com 13 pontos, mantendo vivas as chances de avançar para a próxima fase do Gaúcho.

Mesmo fora de casa, o Internacional conseguiu se impor no início da partida, e abriu o placar ainda no primeiro tempo, aos 18 minutos, quando Heitor aproveitou bola que ficou viva na entrada da área para acertar um chute muito forte que fez a bola morrer no ângulo do gol defendido por Raul.

Com a desvantagem no placar, o Aimoré sai para o ataque, e até cria boas oportunidades. Mas quem acaba marcando é o Colorado. Aos 38 minutos Praxedes é derrubado pelo lateral Bruno Ferreira dentro da área. Thiago Galhardo vai para a cobrança, e amplia o placar para o 2 a 0 com uma cavadinha.

Depois, o lance de maior destaque da primeira etapa foi a expulsão de Víctor Cuesta, pelo Inter, e de Marabá, pelo Índio, após os jogadores trocarem empurrões.

O segundo tempo começa com o Internacional tendo a oportunidade de ampliar a vantagem. Aos 2 minutos o juiz marca pênalti a favor do Colorado após Neto Baiano tocar a bola com a mão dentro da área de sua equipe. Patrick vai para a cobrança, mas manda para fora. Porém, três minutos depois a equipe comandada pelo técnico espanhol Miguel Ángel Ramírez ampliou sua vantagem graças a gol do artilheiro Thiago Galhardo.

O Índio ainda chega a ensaiar uma reação aos 9 minutos, quando Darlan marca de cabeça após cobrança de escanteio, mas o dia era mesmo do Internacional, que volta a marcar contando com o faro de gol de Thiago Galhardo. Aos 43, o Colorado chegou ao quinto, após a infelicidade do lateral Tcharles. E ainda deu tempo para o peruano Guerrero deixar a sua marca, aos 46 minutos. Placar final: Aimoré 1, Internacional 6.