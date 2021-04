Brasil já conta com nove nadadores classificados, 8 deles na seletiva

A seleção brasileira de natação já conta com nove atletas confirmados nos Jogos de Tóquio (Japão). Seis deles asseguraram as vagas olímpicas na seletiva nacional, na noite de ontem (20). A competição prossegue nesta quarta-feira (21), às 18h30 (horário de Brasília), no Parque Aquático Maria Lenk, no Rio de Janeiro. As disputas são transmitidas ao vivo no Canal Olímpico e na TV CBDA (Comissão Brasileira de Desportos Aquáticos.

O quarteto brasileiro no revezamento 4 x 200 metros contará com Fernando Scheffer, Breno Correia, Murilo Sartori e Luiz Altamir. Na prova dos 100m costas o país terá Guilherme Basseto e Guilherme Guido. Na última segunda (19), primeiro dia da seletiva, Guilherme Costa (400 metros livre) e Felipe LIma (100m/peito) também carimbaram o passaporte rumo a Tóquio. O Brasil será representado também por Bruno Fratus, que garantiu a vaga olímpica nos 50m livre ao vencer a etapa de Mission Viejo, na Califórnia (Estados Unidos) no último dia 10.

REVEZAMENTO DEFINIDO ✅



Dia de definição do revezamento 4x200m livre para Tóquio! Nos 100m costas, Guilherme Basseto e Guilherme Guido também garantiram vaga nos Jogos Olímpicos



Veja aqui: https://t.co/QgApKFkXIH#SeletivaOlimpicadoBrasil #NatacaoNasOlimpiadas #Tokyo2020 pic.twitter.com/8tIEvgnkHl — CBDA (@CBDAoficial) April 20, 2021

As provas da noite desta quarta (21) definirão as vagas nas provas de ocorrem as finais das provas de 80m livre (masculino), 200m medley (feminino), 200m borboleta (masculino) e 200m livre (feminino).

200m livre

A definição do quarteto brasileiro no revezamento 4 x 200m saiu após a prova dos 200m livre realizada ontem (20) - além de selecionar nadadores na disputa individual, os índices obtidos servem também para estabelecer os integrante dos 4 x 200m

Fernando Scheffer (1m46s28) e Breno Correia (1m46s72) bateram os índices estabelecidos pela Federação Internacional de Natação (Fina). Os outros dois são Murilo Sartori e Luiz Altamir, terceiro e quatro colocados respectivamente.

“A prova era muito forte e essa concorrência só nos fortalece ainda mais. Cada um tem uma característica individual e acho que a gente se completa. Vamos trabalhar bastante nos próximos meses para conseguir representar bem o Brasil nos Jogos Olímpicos de Tóquio”, disse ao site da CBDA o gaúcho Fernando Scheffer, de 23 anos, que pela primeira vez disputará uma olimpíada.

100m costas

O nadador Guilherme Basseto, de 24 anos, venceu os 100m costas com 53s84 e também estreará em Jogos Olímpicos.

“É um sonho de criança. Treino todos os dias, nos últimos cinco anos, pensando nisso, nesse resultado que obtive hoje. Treinar com o Guido, com supervisão do André Ferreira, foi importantíssimo para que eu me tornasse um atleta olímpico”, disse Guilherme Basseto.

Já Guilherme Guido de 34 anos, participará de sua terceira olímpiada na carreira: ele garantiu a vaga ontem (20), ao cravar o índice de 53seg85 exidido pela Fina para a classificação.