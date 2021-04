Brasileiro Feminino: São José vence e Flamengo empata com Napoli

Dois jogos encerraram na tarde desta quinta-feira (22) a 2ª rodada da Série A1 (primeira divisão) do Campeonato Brasileiro Feminino. O São José derrotou o Minas Brasília por 1 a 0 fora de casa, enquanto Napoli-SC e Flamengo empataram sem gols em Caçador (SC).

Chegamos ao fim de mais uma rodada! Confira os resultados do dia. #BrasileirãoFeminino 🇧🇷 pic.twitter.com/a9zehnx3QF — Brasileirão Feminino (@BRFeminino) April 22, 2021

O gol da vitória joseense no estádio Ciro Machado do Espírito Santo, o Defelê, em Brasília, saiu aos quatro minutos do primeiro tempo. A lateral Natália Oliveira driblou a zagueira Kaká na direita, próximo à linha de fundo, e cruzou. A bola foi no travessão e voltou na cabeça da atacante Joyce, que completou para as redes na pequena área.

As Leoas do Planalto chegaram perto do empate aos dois minutos da etapa final, em chute da meia Manu, que parou na trave esquerda do São José. Aos 22 minutos, a atacante Nenê cobrou pênalti no meio, rasteiro, e a goleira Jéssica, do time paulista, defendeu com os pés. Aos 35, na última grande chance das anfitriãs, Kati cruzou pela direita e a também atacante Luiza Farinon desviou de cabeça, mas Jéssica, novamente com os pés, evitou o gol.

Derrotado na estreia pelo Avaí/Kindermann, o São José somou os primeiros três pontos e ocupa a 7ª posição após duas rodadas. O Minas, com um ponto, é o 13º, abrindo a zona de rebaixamento à Série A2 (segunda divisão).

Olha quem chegou 100% atualizada! E aí, o que está achando do seu time até aqui? Deixe o seu comentário. Que venha o final de semana e mais uma rodada... #BrasileirãoFeminino 🇧🇷 pic.twitter.com/31T0CTnXNs — Brasileirão Feminino (@BRFeminino) April 22, 2021

No estádio Carlos Alberto Costa Neves, em Caçador, Napoli e Flamengo fizeram um jogo de poucas emoções, muito truncado e com várias faltas. Na etapa inicial, a melhor chance foi da atacante Jayanne, que finalizou de primeira (mas com pouca força, quase na pequena área) uma bola rifada no meio de campo, mas parou na goleira Nicole, aos dez minutos.

No segundo tempo, Nicole voltou a brilhar aos 17 minutos. A lateral Sorriso cobrou escanteio e a atacante Dani Ortolan cabeceou na primeira trave, forçando a goleira do Napoli a uma bela defesa, com a ponta dos dedos. Pouco antes, aos 15, as catarinenses tiveram a melhor chance em falta batida na direita pela lateral Júlia, que a goleira Kaká salvou em dois tempos.

As anfitriãs somaram o primeiro ponto na Série A1 e ocupam o 16º e último lugar no momento, superadas por outros rivais com a mesma pontuação no saldo de gols. As rubro-negras seguem sem vencer e foram a dois pontos, após dois empates, em nono lugar.