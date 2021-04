Lateral Renan Lodi, do Atlético de Madrid, sofre lesão na coxa direita

Renan Lodi, lateral esquerdo do Atlético de Madri, sofreu uma lesão na coxa, confirmaram os líderes da liga espanhola nesta sexta-feira (30).

A notícia é um golpe na equipe de Diego Simeone, que tem uma vantagem de dois pontos sobre Real Madrid e Barcelona com cinco jogos ainda a disputar nesta temporada.

Se o Atlético vencer todas as partidas restantes, será coroado campeão pela primeira vez desde 2014.

📋 PARTE MÉDICO



El brasileño @renan_lodi sufre una lesión muscular en el muslo derecho. Nuestro lateral queda pendiente de evolución.



🔗 https://t.co/BuZp4SKtNi — Atlético de Madrid (@Atleti) April 30, 2021

O clube disse em um comunicado que Lodi foi diagnosticado com uma lesão muscular na coxa direita depois de fazer exames.

A mídia local noticiou que o brasileiro perderá com certeza a viagem deste final de semana ao campo do Elche e que ainda é dúvida para o confronto crucial do sábado que vem no campo do Barcelona.