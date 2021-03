Benzema arranca empate para Real no clássico contra Atlético de Madrid

O atacante do Real Madrid Karim Benzema marcou neste domingo aos 43 minutos do segundo tempo para arrancar um empate por 1 a 1 contra o líder do Campeonato Espanhol, o Atlético de Madrid, e manter o seu time na briga pelo título.

Luis Suárez havia colocado o time da casa em vantagem aos 15 minutos, com uma finalização de muita frieza para vencer Thibaut Courtois após uma longa arrancada do meia Marcos Llorente.

O uruguaio teve o seu segundo gol evitado ainda na primeira etapa pelo ex-goleiro do Atlético, Courtois, e no começo da etapa final, enquanto o belga também frustrou o compatriota Yannick Carrasco à queima-roupa.

Benzema, que voltou ao time após perder as últimas três partidas por lesão, foi centro do ataque do atual campeão e perdeu três chances antes de marcar o gol de empate na reta final, tabelando com Casemiro antes de empurrar a bola às redes.

Uma vitória do Atlético teria levado o time de Diego Simeone a oito pontos de vantagem sobre o seu rival, mas o gol de empate de Benzema significa que eles têm cinco pontos a mais do que o terceiro colocado Real Madrid, enquanto o Barcelona, em segundo, aparece três pontos atrás.