Liverpool sofre sexta derrota seguida em casa, na Premier League

Liverpool chegou a seis derrotas consecutivas em casa pelo Campeonato Inglês após perder por 1 a 0 para o Fulham neste domingo (7), com um gol no primeiro tempo de Mario Lemina.

Jürgen Klopp promoveu sete mudanças em relação ao time que havia perdido do Chelsea por 1 x 0 na última quinta-feira (4), mas elas não fizeram muita diferença. Lemina superou Salah na entrada da área para ganhar a posse de bola antes de acertar um chute rasteiro aos 45 minutos do primeiro tempo.

A sorte do Liverpool pode ser resumida no lance em que Mané, sem marcação, teve uma grande oportunidade para empatar, aos 35 minutos da etapa final, mas errou o tempo de bola na sua cabeçada.

O Fulham permanece na zona de rebaixamento, com 26 pontos em 28 jogos, mas agora está atrás do 17º colocado Brighton apenas no saldo de gols, enquanto o Liverpool está em sétimo lugar, com 43 pontos, a quatro do quarto colocado Chelsea, tendo jogado uma partida a mais.