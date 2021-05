Carioca: Flamengo e Volta Redonda começam disputa por vaga na final

O Flamengo começa a disputar com o Volta Redonda uma vaga para a final do Campeonato Carioca. A partida acontece neste sábado (1) a partir das 21h05 (horário de Brasília) no estádio Raulino de Oliveira.

O Rubro-Negro e o Esquadrão de Aço fazem o jogo de volta das semifinais da competição no próximo sábado (8), a partir das 21h05 no Maracanã. Quem avançar pega o vencedor de Fluminense e Portuguesa, que jogam neste domingo (2), a partir das 16h no estádio Luso Brasileiro.

O Rubro-Negro chega à partida embalado, após o triunfo de goleada, por 4 a 1, sobre o Unión La Calera (Chile) na última terça-feira (27) no estádio do Maracanã pela Copa Libertadores. Além disso, o time da Gávea também está confiante após vencer o mesmo Volta Redonda por 2 a 1, no último sábado, pela última rodada do primeiro turno. O triunfo garantiu ao Flamengo o título da Taça Guanabara.

Nesta quinta-feira, o elenco rubro-negro se reapresentou no Ninho do Urubu e iniciou os treinamentos com foco na partida contra o Volta Redonda.





Com sua equipe envolvida em uma sequência de jogos importantes pela Copa Libertadores, o técnico Rogério Ceni decidiu voltar a optar por uma equipe alternativa diante do Esquadrão de Aço, como fez no último final de semana. O atacante Gabriel Barbosa, o meia Gerson e o lateral Filipe Luis não foram nem relacionados para a partida deste domingo.

Já o Volta Redonda se apega a um retrospecto muito positivo. Jogando no Raulino de Oliveira, o Esquadrão de Aço não perde desde junho de 2019. Mas, para ficar com a vitória, a equipe comandada pelo técnico Neto Colucci terá que quebrar uma incômoda escrita, não vence o Flamengo desde 2016.











