Em noite de Fred, Fluminense vence Santa Fe na Libertadores

Com uma grande atuação do atacante Fred, que marcou duas vezes, o Fluminense derrotou o Santa Fe (Colômbia) por 2 a 1 no estádio Centenário de Armenia nesta quarta-feira (28) pela Copa Libertadores, em jogo da 2ª rodada do Grupo D.

🇭🇺🔥😍 Te pegou de novo! Com muita emoção e dois gols de @fredgol9, o @FluminenseFC bateu o @SantaFe por 2-1 fora de casa e chegou a 4⃣ pontos no Grupo D da CONMEBOL #Libertadores. Está invicto o #TimeDeGuerreiros. pic.twitter.com/WD42MsMECl — CONMEBOL Libertadores (@LibertadoresBR) April 29, 2021

Com esta vitória, o Tricolor divide a primeira posição da chave com os mesmos 4 pontos do River Plate (Argentina), que bateu o Junior Barranquilla (Colômbia) por 2 a 1 também nesta quarta.

O time das Laranjeiras abriu o placar cedo. Logo aos 4 minutos de partida o garoto Kayky avançou pelo meio da defesa adversária, passou a bola para Nenê, que tocou de calcanhar para Fred, que, com um drible, se livrou de um defensor e bateu colocado para marcar.

O Fluminense continuou bem na partida, com boas oportunidades de Kayky (com um chute na trave), Nenê (em cobrança de falta) e Fred (com cabeçada defendida pelo goleiro Castellanos).

Porém, o Tricolor voltou a marcar apenas após o intervalo, antes de o jogo chegar ao primeiro minuto. Kayky lançou Egídio, que avançou pela esquerda e cruzou para Fred cabecear com perfeição.

Este foi o gol de número 185 de Fred, que se tornou o segundo maior artilheiro da história do Fluminense, atrás apenas de Waldo. Além disso, este gol fez o camisa 9 entrar no top 4 de artilheiros brasileiros na Libertadores. Com 21 gols, ele aparece na 4ª posição ao lado de Jairzinho. O líder é o ex-jogador Luizão, com 29 gols.

🇭🇺🔝4⃣ Ele segue subindo! @fredgol9 chegou a 2⃣1⃣ gols na história da CONMEBOL #Libertadores e já está entre os quatro maiores goleadores do Brasil.



🔥 Fez os 3⃣ do @FluminenseFC em 2021! pic.twitter.com/yHwBXBXBbY — CONMEBOL Libertadores (@LibertadoresBR) April 29, 2021

Expulsão de Egídio

Após a desvantagem de 2 gols, o Santa Fé resolveu acordar na partida, e conseguiu descontar aos 5 minutos com Giraldo, que encobriu o goleiro Marcos Felipe após receber de Palacios.

E a situação do Tricolor se complicou mais aos 24 minutos, quando o lateral Egídio foi expulso após receber o segundo amarelo por cometer falta dura. A equipe colombiana tentou muito, mas o Fluminense conseguiu segurar a vitória até o apito final.

O próximo compromisso do Fluminense na competição será contra o Junior Barranquilla (Colômbia), no dia 6 de maio no estádio Romelio Martínez.