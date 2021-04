Libertadores: Fluminense arranca empate com River na estreia

O Fluminense estreou, na noite desta quinta-feira (22) em partida realizada no estádio do Maracanã, na edição 2021 da Taça Libertadores com um empate em 1 a 1 com o River Plate (Argentina). Com este resultado, o Tricolor e a equipe argentina dividem a ponta do Grupo D, que também conta com os colombianos Junior Barranquilla e Santa Fe, que ainda jogam nesta quinta, a partir das 23h (horário de Brasília).

Fim de jogo. No Maracanã, Fred marca e o #TimeDeGuerreiros empata com o River Plate em 1 a 1 na estreia da Libertadores. O Fluminense volta a campo no domingo, às 11h05, contra o Madureira, pelo Cariocão.





Após um hiato de 8 anos sem jogar a principal competição de clubes da América do Sul, o Tricolor teve um bom início de Libertadores. Diante de um dos favoritos ao título do torneio, a equipe comandada pelo técnico Roger Machado começou com uma postura mais acanhada. Com isso, o River conseguiu manter a posse de bola e não demorou a abrir o placar.

Aos 10 minutos, o goleiro Marcos Felipe saiu errado para tentar impedir um ataque do River, e derrubou o atacante Borre dentro da área. O lateral Montiel foi para a cobrança e bateu bem para abrir o placar. Mesmo com a desvantagem no marcador, o Fluminense cresceu na partida e passou a criar boas oportunidades no primeiro tempo, a melhor delas com o zagueiro Luccas Claro.

Na etapa final o técnico Roger fez uma alteração que fez toda a diferença no resultado final do jogo. Ele colocou em campo o meia Cazares. Aos 20 minutos o equatoriano dominou na entrada da área e tocou com categoria para Fred, que bateu cruzado para vencer o goleiro Armani. Com este gol, o camisa 9 entrou no top 5 de artilheiros brasileiros na Libertadores. Com 19 gols, ele aparece na 5ª posição ao lado de Guilherme e Ricardo Oliveira. O líder é o ex-jogador Luizão, com 29 gols.

Ele pegou mais um! Fred subiu no ranking de artilheiros do Brasil na CONMEBOL Libertadores e já está na quinta posição. 19 gols! Ídolo do Fluminense!



🔥1⃣9⃣ gols!





Com a igualdade, o Fluminense passou a acreditar de vez na possibilidade de vencer. E o triunfo ficou muito perto aos 32 minutos, quando Lucca puxou contra-ataque e ficou cara a cara com o goleiro do River. Mas na hora da finalização acabou sendo bloqueado por Anglieri. Com isso, o empate perdurou até o final.

Próximos compromissos

O Fluminense volta a entrar em campo no próximo domingo (25), quando enfrenta o Madureira no Campeonato Carioca. Já o próximo compromisso pela Libertadores será na quarta (28), quando visitará o Santa Fé no estádio Metropolitano de Techo, na Colômbia.