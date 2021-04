City vence PSG em Paris e fica perto da final da Liga dos Campeões

O Manchester City (Inglaterra) deu um passo gigante para garantir, pela primeira vez na história, a classificação para uma final de Liga dos Campeões, após derrotar o PSG (França), do brasileiro Neymar, por 2 a 1 em partida realizada nesta quarta-feira (28) no Parque dos Príncipes, em Paris.

Atuando em casa, o time francês conseguiu abrir o placar ainda no primeiro tempo, com um gol de cabeça do zagueiro brasileiro Marquinhos, após cobrança de escanteio, aos 14 minutos.

📸 Marquinhos glances in Di María's corner ⚽️#UCL pic.twitter.com/nT2HL4MlaF — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) April 28, 2021

Porém, na etapa final a equipe comandada pelo técnico espanhol Pep Guardiola tomou conta do confronto e conseguiu a virada. O empate saiu aos 18 minutos quando o belga De Bruyne levantou na área a bola, que não sofreu desvio algum e acabou enganando o goleiro Navas.

🔵 Kevin De Bruyne has now scored 10 goals in the Champions League, 7 in the knockout phase 💪#UCL pic.twitter.com/6SSf3l0RgH — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) April 28, 2021

Sete minutos depois, a virada do City saiu em nova falha da defesa do PSG. O argelino Mahrez cobrou falta, a barreira da equipe francesa abriu e o goleiro costarriquenho não pôde fazer nada.

A situação da equipe do brasileiro Neymar viu a situação complicar ainda mais quando o senegalês Gueye foi expulso após entrada muito dura em cima do alemão Gündogan.

Com a vitória fora de casa, o City recebe o PSG na próxima terça-feira (4) em uma situação muito confortável no jogo de volta das semifinais da Liga dos Campeões.

* Com informações da agência de notícias Reuters.