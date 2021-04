Liga dos Campeões: Real Madrid e Chelsea empatam em 1 a 1

O Real Madrid (Espanha) e o Chelsea (Inglaterra) empataram em 1 a 1, nesta terça-feira (27) no estádio Alfredo Di Stéfano, no jogo de ida das semifinais da Liga dos Campeões. Este resultado deixou aberta a definição do classificado para a final, que será definida na partida de volta, na próxima quarta-feira (5) em Stamford Bridge, em Londres.

Benzema thumps in close-range equaliser

Mesmo fora de casa, o Chelsea começou melhor a partida, realizada sob forte chuva em Madri, e abriu o marcador logo aos 14 minutos do confronto com o norte-americano Pulisic, que, após driblar o goleiro belga Courtois, chuta com liberdade.

Christian Pulišić becomes the first American to score in a Champions League semi-final

A equipe do Real tinha problemas no ataque, mas conseguiu empatar aos 29 da etapa inicial graças ao atacante francês Benzema, que, dentro da área, bate de voleio para deixar tudo igual. Com este gol, o camisa 9 do time Merengue se igualou ao espanhol Raúl González como o quarto maior artilheiro da história da competição, com 71 gols, e atrás apenas do português Cristiano Ronaldo (134), do argentino Messi (119) e do polonês Lewandowski (73).

Karim Benzema joins Raúl González on 71 goals in the Champions League



O Chelsea também foi melhor na segunda etapa, mas não conseguiu transformar a superioridade em gols.

“Sabíamos que podia acontecer, mas também há outro jogo. Estamos bem e sabemos o que temos que fazer, a segunda partida será diferente”, declarou o lateral Marcelo, do Real, após o jogo.

* Com informações da agência de notícias Reuters.