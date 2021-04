Coluna - Vorax e paiN Gaming decidem título do CBLoL no domingo

Domingo (18) é dia de decisão do título do Campeonato Brasileiro de League of Legends (CBLoL), o primeiro da temporada de 2021. A partir das 13h (horário de Brasília), as equipes Vorax e paiN Gaming se enfrentam, em melhor de cinco jogos. A competição será de forma remota, em razão da pandemia do novo coronavírus (covid-19). O vencedor fatura uma vaga no Mid-Season Invitional (MSI) de LoL, que será disputado presencialmente na Islândia, entre os dias 6 e 22 de maio.

Campanhas

Nesta temporada, a Vorax dividiu com o Flamengo a liderança ao final da primeira fase. As duas equipes somavam 13 vitórias, com os rubro-negros levando a melhor nos critérios de desempate. Já a paiN Gaming terminou a primeira fase em quinto lugar, com 11 vitórias, após uma campanha irregular.

No duelo entre as duas equipes, só deu Vorax: na primeira partida, ainda na terceira semana de disputas. A equipe atropelou os rivais com 17 abates contra dois da paIN, e uma vitória em apenas 29 minutos. O segundo confronto, na sétima semana, foi mais equilibrado, com vitória dos vorazes aos 40 minutos.

Em segundo lugar na tabela, a Vorax avançou direto para as semifinais, quando encarou a Red Canids e venceu por 3 a 1. Já a paiN Gaming teve que passar antes pelas quartas-de-final, quando virou em cima da LOUD e avançou com o placar de três a dois. Foi a primeira vez na história dos playoffs do CBLoL que uma equipe reverteu uma desvantagem de dois a zero no placar.

Na semifinal, a paiN Gaming enfrentou o Flamengo. As duas equipes se alternaram na vitória das partidas. Até que no quinto mapa, a equipe liderada por BrTT, ex-Flamengo, conseguiu confirmar a classificação.

Elencos

A paiN Gaming traz um elenco formado inteiramente por jogadores experientes em decisões do CBLoL. Só Felipe "BrTT" Gonçalves já soma nove participações em finais do campeonato, com cinco títulos, dois deles conquistados na paiN Gaming, em 2013 e 2015 (segunda etapa). Em 2019, ele ainda foi campeão pelo Flamengo no split de 2019 ao lado de Robo e Luci, que hoje são companheiros de time na atual equipe.

O único jogador ainda sem título é Marcos "CarioK" Santos. Na segunda etapa de 2020, ele foi vice-campeão pela paiN Gaming, que foi derrotada pela INTZ na grande final.

Do lado da Vorax, apenas dois jogadores já alcançaram uma decisão de CBLoL: Pedro "Matsukaze" Gama, vice-campeão pela paiN Gaming no segundo split de 2017; e Willyan "Wos" Bonpam, que ficou com o segundo lugar pela INTZ na segunda etapa de 2016. Para os outros três jogadores (fNB, Yampi e Krastyel), a emoção de jogar uma decisão do CBLoL será inédita.

Títulos

Presente na edição inaugural do CBLoL em 2012, a paiN Gaming é uma das equipes mais tradicionais no CBLoL, ainda que isso não se traduza em muitos títulos. Por enquanto, foram só dois, conquistados no segundo split de 2013 e 2015. Para efeito de comparação, a KaBuM! soma quatro títulos, atrás apenas da pentacampeã INTZ.

A Vorax é uma equipe nova no CBLoL, formada pela fusão da Prodigy Esports e a Falkol. A primeira, fundada no fim de 2019, faturou o terceiro lugar no segundo split do CBLoL, o seu melhor resultado na história da competição. Já a Falkol, criada em 2018, nunca atuou na elite do game no Brasil.