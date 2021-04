Com gol 400 de Fred, Fluminense bate Nova Iguaçu

O experiente atacante Fred, de 37 anos, fez jus às expectativas e marcou o gol de número 400 na carreira neste domingo, na partida contra o Nova Iguaçu, pela 9ª rodada do Campeonato Carioca. Com o gol do artilheiro, o Fluminense venceu por 3 a 1 e se aproximou da classificação às semifinais da competição. Kayky, em uma bela jogada, abriu o placar para o Flu, que também teve gol de John Kennedy, enquanto Anderson Künzel descontou para a Laranja Mecânica. Todos os gols foram marcados na segunda etapa.

VEEEEEEEEEEEEEEEEEEENCE O FLUMINEEEEEEEEEEENSE! No dia do gol 400 da carreira do ídolo Fred, uma pintura de Kayky e o oportunismo de John Kennedy completaram o placar! #FredDay #Fred400 pic.twitter.com/yUjadzkiIY — Fluminense F.C. (@FluminenseFC) April 11, 2021

O primeiro tempo da partida no Maracanã foi morno. Havia a expectativa da marca de Fred, que quase chegou aos 10 minutos, quando ele não conseguiu completar cruzamento de Calegari. Nenê também quase marcou um gol olímpico, mas no geral o Fluminense não conseguiu fazer valer a maior posse de bola, que chegou a ultrapassar os 60%.

Na segunda etapa, o Tricolor logo resolveu isso. E em grande estilo: aos seis minutos, o jovem atacante Kayky, de 17 anos, recebeu na entrada da área e, em uma série de dribles curtos, passou por três marcadores antes de vencer o goleiro Luis Henrique.

A pintura / O autor



📷: Lucas Merçon/FFC pic.twitter.com/JHhIsvgSAk — Fluminense F.C. (@FluminenseFC) April 12, 2021

O Fluminense aproveitou o embalo e logo alcançou o momento tão esperado. Aos 17, Nenê fez jogada pela esquerda e rolou para Fred, livre dentro da área, apenas empurrar para a rede, fazendo o 400º gol dele na carreira, o 182º pelo Fluminense. Ele é o terceiro maior artilheiro da história do clube.

O Nova Iguaçu descontou logo na sequência, com chute forte de Anderson Künzel dentro da área.

Aos 33, as duas estrelas da noite, Kayky e Fred, foram substituídas simultaneamente. Um dos suplentes, John Kennedy, acabou sendo responsável pelo gol que deu números finais à partida, já aos 47 minutos. Depois de jogada veloz de Lucca pela direita, ele aproveitou o rebote do chute de Caio Paulista para marcar.

Um sentimento verde, branco e grená! Mais um pra conta, hein, @Johnsouza71? 🇭🇺



📷: Lucas Merçon/FFC pic.twitter.com/zcjaZXeGpa — Fluminense F.C. (@FluminenseFC) April 11, 2021

Com o resultado, o Fluminense se firmou ainda mais na quarta posição da tabela, com 16 pontos. Faltando duas partidas para o fim da Taça Guanabara, que classifica os quatro primeiros para as semifinais do Campeonato Carioca, o Tricolor tem quatro pontos a mais do que Botafogo e Madureira, que estão em quinto e sexto, respectivamente. Curiosamente, as duas últimas partidas do time das Laranjeiras serão exatamente contra esses adversários: dia 18 contra o Botafogo e dia 25 contra o Madureira.

Madureira e Boavista não saem do zero

O Tricolor Suburbano poderia estar mais próximo do Fluminense, mas na abertura da rodada de domingo não conseguiu sair do zero diante do Boavista, em jogo disputado no estádio de Conselheiro Galvão. Como tem apenas duas vitórias (contra cinco do Fluminense) e este é o primeiro critério de desempate, o Madureira precisará vencer os últimos dois jogos, contra o Macaé e o próprio Flu, para tentar terminar à frente do Tricolor das Laranjeiras na classificação, já que se os dois clubes somarem a mesma quantidade de pontos, o Fluminense necessariamente terá mais vitórias e ficará com a vaga. Pelo mesmo motivo, o Boavista, com 10 pontos mas com apenas duas vitórias, não tem mais chances de ultrapassar o Flu, não tendo mais chances de se classificar às semifinais.