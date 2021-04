Figueirense e Joinville empatam no estádio Orlando Scarpelli

Figueirense e Joinville empataram em 1 a 1 neste domingo (11) pela 9ª rodada do Campeonato Catarinense. O duelo aconteceu no estádio Orlando Scarpelli, em Florianópolis. Com este resultado, as duas equipes permaneceram na zona de classificação para as quartas de final. O JEC é o sexto colocado, com 12 pontos na tabela de classificação. Já o Furacão, com 10 pontos, ocupa a oitava posição.

Na primeira grande oportunidade no jogo, o Figueirense abriu o placar. Diogo Santos, do JEC, derrubou Lincon dentro da área. O meio-campista Marllon cobrou a penalidade máxima com segurança e marcou o primeiro gol da partida aos 15 minutos. Em seguida, os visitantes dominaram o confronto e conseguiram chegar ao empate aos 40. O atacante Thiago Santos finalizou no canto direito do goleiro Emerson Júnior. O mesmo Thiago Santos quase conseguiu a virada antes do intervalo, em cabeçada que passou por cima da baliza adversária.

Após o intervalo o Joinville continuou se lançando ao ataque. Aos 11, o atacante Luquinha quase fez o segundo. Aos 22, o zagueiro Fernando Fonseca, de cabeça, chegou perto da virada. Dez minutos depois, aos 32, outra vez o JEC chegou com perigo. O meio-campista Yann Rolim finalizou obrigando Emerson Júnior a fazer bloqueio em dois tempos. A partir daí o JEC não conseguiu mais assustar, e o Furacão segurou o empate no Orlando Scarpelli. Final de jogo: Figueirense 1, Joinville 1.

Na próxima rodada, o Figueirense visita o Próspera no estádio Heriberto Hülse, em Criciúma. Já o Joinville recebe o vice-líder Brusque na Arena Joinville, no município de Joinville. Todos os duelos da 10ª rodada acontecerão no próximo domingo (18), a partir das 16h (horário de Brasília).

Igualdade na Ressacada

Na tarde deste domingo (11), Avaí e Concórdia empataram por 0 a 0 na Ressacada, em Florianópolis. Com este resultado, os avaianos permanecem na terceira posição com 15 pontos. Do outro lado, na nona colocação, o Concórdia ficou fora da zona de classificação, com 9 pontos conquistados.

O Avaí volta a campo para enfrentar o Hercílio Dias, na Ressacada. Já o Concórdia receberá o Criciúma no estádio Domingos Lima, na cidade de Concórdia.