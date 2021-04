Vila Nova derrota Goiás por 2 a 1 no clássico goiano

Vila Nova e Goiás agora estão quites na edição 2021 do Campeonato Goiano. O Tigre, que jogou em casa no estádio Onésio Brasileiro Alvarenga, derrotou o Esmeraldino por 2 a 1 na tarde deste domingo (11), em partida da 8ª rodada da competição. Nilson e Pedro Júnior marcaram para o Vila e Vinícius, de pênalti, descontou já no fim do jogo. O Goiás havia vencido o primeiro clássico da competição por 1 a 0, em fevereiro.

TEM QUE RESPEITAR O TIGRÃO!!! 💪🇦🇹



Dominante no clássico, o Vila Nova conquistou grande vitória sobre o Goiás, por 2 a 1, no Estádio OBA! Nilson Júnior e Pedro Júnior marcaram para o colorado.#VILxGOI - 2x1 - #TIMEDOPOVO pic.twitter.com/lmELG04yoj — Vila Nova F.C (@VilaNovaFC) April 11, 2021

As duas equipes entraram em campo empatadas no grupo B, com 10 pontos. O meia Alan Mineiro, um dos principais destaques do Vila Nova, cumpriu o último jogo de suspensão por ter cuspido em uma bandeira do Goiás, justamente no duelo do primeiro turno. Porém, atuando em seus domínios, o time assumiu a iniciativa da partida e foi premiado aos 37 minutos, quando o zagueiro Nilson Júnior completou para as redes cobrança de falta que veio da direita.

⚽️ NA FRENTE! Nilson Júnior aproveitou cruzamento, aos 37’ do primeiro tempo, e marcou o gol!



Placar parcial: Vila Nova 1 x 0 Goiás. pic.twitter.com/brntikuTGT — Vila Nova F.C (@VilaNovaFC) April 11, 2021

Logo no início da segunda etapa, Pedro Júnior sofreu pênalti. Ele mesmo cobrou e converteu. 2 a 0 aos três minutos.

⚽️ MAIS UM DO TIGRÃO! Pedro Júnior converte cobrança de pênalti aos 03’ do segundo tempo.



Placar parcial: Vila Nova 2 x 0 Goiás. pic.twitter.com/tLZiX6xho8 — Vila Nova F.C (@VilaNovaFC) April 11, 2021

O Goiás buscou a reação, mas conseguiu apenas um gol, também de pênalti, convertido por Vinícius já aos 44 minutos. Os seis minutos de acréscimo não foram suficientes para que a equipe atingisse a igualdade.

Com a vitória, o Vila Nova se isolou na segunda posição do grupo B, com 13 pontos, um a menos do que a líder Aparecidense. Já o Goiás vem logo atrás em terceiro. Os quatro primeiros colocados de cada um dos dois grupos se classificam para as quartas de final.