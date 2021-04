Inglês: Fred marca e ajuda Manchester United a superar Tottenham

Com a colaboração do brasileiro Fred, que marcou um gol, o Manchester United derrotou o Tottenham por 3 a 1 neste domingo (11) para continuar na segunda posição do Campeonato Inglês, com 63 pontos (11 a menos do que o líder Manchester City).

O uruguaio Cavani chegou a ter um gol anulado no primeiro tempo, pouco antes de o sul-coreano Son colocar o Tottenham em vantagem aos 40 minutos.

Porém, no segundo tempo o confronto mudou completamente, com o United dominando de forma ampla. Assim, o brasileiro Fred conseguiu empatar aproveitando rebote. Aos 34 foi a vez de Cavani deixar o seu, com um gol de peixinho. E o terceiro dos Diabos Vermelhos foi obra de Greenwood, que saiu do banco de reservas para marcar no último lance.

Com o revés, o Tottenham ficou na 7ª posição, a 6 pontos do quarto colocado West Ham.

* Com informações da agência de notícias Reuters.