Com golaço de Alexander-Arnold, Liverpool supera Aston Villa no Inglês

O Liverpool derrotou o Aston Villa por 2 a 1, de virada neste sábado (10) em jogo da 31ª rodada do Campeonato Inglês, graças a um gol nos acréscimos do segundo tempo do lateral Trent Alexander-Arnold.

Desta forma, aequipe comandada pelo técnico alemão Jürgen Klopp vence seu primeiro jogo no estádio de Anfield pelo campeonato nacional em 2021, um grande estímulo para os Reds, que na próxima quarta (14) buscam a classificação para as semifinais da Liga dos Campeões diante do Real Madrid.

A vitória havia levado o Liverpool ao quarto lugar, com 52 pontos, à frente do West Ham no saldo de gols, mas a permanência do atual campeão inglês entre os quatro primeiros durou pouco, pois o Chelsea venceu o Crystal Palace por 4 a 1 também neste sábado e assumiu a posição.

Após sofrer uma humilhante derrota de 7 a 2 no Villa Park em outubro de 2020, o Liverpool teve um começo melhor em Anfield, com o egípcio Salah e o português Diogo Jota testando o goleiro visitante Emiliano Martínez.

No entanto, o Villa conseguiu abrir o placar aos 43 minutos, quando John McGinn acionou o atacante Watkins, cujo chute rasteiro passou por baixo do braço direito do goleiro brasileiro Alisson.

Após um gol anulado do brasileiro Firmino no final da etapa inicial, os anfitriões empataram, aos 12 minutos do segundo tempo, com uma cabeçada de Salah aproveitando rebote dado pelo goleiro adversário em chute do lateral esquerdo Robertson.

O time de Klopp aumentou a intensidade, e o golaço de Alexander-Arnold, em um chute colocado da entrada da área, garantiu os três pontos.

Tropeço do City

Quem tropeçou neste sábado foi o líder Manchester City, que, jogando com uma equipe alternativa, perdeu de 2 a 1 para o Leeds United. Porém, mesmo com o revés a equipe do técnico espanhol Pep Guardiola continua firme na primeira posição, com uma vantagem de 14 pontos sobre o vice-líder Manchester United, que enfrenta o Tottenham no domingo.

