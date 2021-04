Surfe: Ítalo Ferreira vence Medina na final da etapa de Newcastle

O surfista brasileiro Ítalo Ferreira superou neste sábado (10) o compatriota Gabriel Medina e alcançou a liderança do ranking mundial de surfe. O confronto foi realizado na praia de Merewheter, em Newcastle, na Austrália. O campeão da segunda etapa do Circuito Mundial atingiu ao final da bateria o total de 14.94 pontos, já o vice-campeão terminou com 13.27.

Ítalo e Medina reeditaram a final, em 2019, da etapa de Pipeline, no Havaí. Há dois anos, o resultado se repetia com o potiguar levando a melhor no duelo com o paulista.

Após a conquista, por meio do site da Liga Mundial de Surfe (World Surf League), Ítalo Ferreira disse que Gabriel Medina exige dele cada vez mais um desempenho melhor. “Foi incrível competir contra tantas pessoas talentosas, que sempre me dão mais incentivo, então só quero agradecer a todos e, especialmente, a minha família e amigos... Ele (Medina) me faz ser cada vez melhor.”

Pelo feminino, a havaiana Cassia Moore, com 15.73 pontos, bateu a australiana Isabella Nichols, que fez 8.34, e retornou ao topo do ranking mundial de surfe.

Introducing the Rip Curl Newcastle Cup Champion AND new World Number 1, @rissmoore10! 🏆@ripcurl @corona pic.twitter.com/TSpB2yQhwy — World Surf League (@wsl) April 10, 2021

Entre os dias 16 e 26 de abril, a próxima etapa do Circuito Mundial também vai ser disputada na Austrália, na cidade de Narrabeen.