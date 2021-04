Líder Bayern empata e vê vantagem diminuir no Alemão

O Bayern de Munique, líder do Campeonato Alemão, tropeçou com um empate de 1 a 1 em casa com o Union Berlin, neste sábado (10), após conceder o gol de empate aos 41 minutos do segundo tempo. A sua vantagem no topo da tabela caiu para cinco pontos, quando faltam seis jogos para o final da competição.

O garoto Jamal Musiala (de 18 anos) havia colocado o Bayern em vantagem aos 23 minutos da etapa final, após receber passe de Thomas Müller e passar por três marcadores dentro da área antes de finalizar.

Os bávaros, sem nove jogadores machucados, incluindo o artilheiro Robert Lewandowski e o ponta Serge Gnabry, dominaram a posse de bola, mas baixaram a guarda a quatro minutos do fim, permitindo que Marcus Ingvartsen empatasse.

O Bayern esteve longe do seu melhor, com uma escalação pouco comum que incluiu Josip Stanisic, que fez sua estreia pelo time principal, e raras vezes ameaçou.

O resultado completa uma semana tumultuada, que teve a derrota em casa por 3 a 2 para o Paris Saint-Germain no jogo de ida das quartas de final da Liga dos Campeões na quarta-feira (10), tudo isto em meio a especulações sobre o futuro do técnico Hansi Flick.

Flick, favorito para assumir a seleção alemã após a Eurocopa, tem tido uma relação tensa com o diretor esportivo do Bayern, Hasan Salihamidzic, por causa do planejamento do elenco, e antes do jogo se recusou a responder perguntas sobre o seu futuro no time.

Com 65 pontos, o Bayern tem 5 a mais que o segundo colocado RB Leipzig, que venceu o Werder Bremen por 4 a 1 fora de casa.