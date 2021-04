Etapa Tour de France no Rio é adiada para novembro devido à pandemia

A edição que marca a estreia do Rio de Janeiro no L'Étape Brasil, prova amadora de ciclismo de estrada que é chancelada pelo Tour de France, foi adiada para 19 a 21 de novembro, na Marina da Glória, na zona sul da capital fluminense. Inicialmente marcada para junho, foi postergada devido ao elevado número de casos do coronavírus (covid-19) no estado e no país, segundo a organização.

A prova carioca, com o nome L'Étape Rio, tem 111 quilômetros de percurso total, com a largada às 6h (horário de Brasília) do dia 21 de novembro. Os ciclistas seguem até o Recreio dos Bandeirantes, na zona oeste, e retornam à Marina da Glória, ponto de saída e chegada.

Campos do Jordão (SP)

A sétima edição da da prova tradicional do L'Étape Brasil, em Campos do Jordão (SP), segue programada para o período de 24 a 26 de setembro, O percurso total, como 107 quilômetros e 2,33 mil metros de altimetria acumulada, é o mesmo dos dois últimos anos.

No ano passado, o mineiro Otávio Bulgarelli conquistou o tricampeonato do L'Étape Brasil entre os homens. Felipe Fossati terminou a prova em segundo lugar, com Guilherme Couto em terceiro. No feminino, após duas vitórias da alemã Nadine Gill, a carioca Tota Magalhães levou a melhor pela primeira vez. Bia Neres e Mariana Brugger, na ordem, completaram o pódio.