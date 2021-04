Fifa homenageia ex-craque Dener que estaria hoje com 50 anos

A Fifa, maior entidade do futebol profissional, homenageou neste domingo (18) o jogador Dener Augsto de Souza, mais conhecido apenas como Dener, que morreu aos 23 anos, em grave acidente de carro, há 27 anos, no Rio de Janeiro. Em mensagem publicada no Twitter, a entidade recorda jogadas icônicas do meio-campista do Vasco.

"Ele foi apontado como o próximo Garrincha. Impressionou ninguém menos que Diego Maradona com esse drible, quando defendia o Vasco da Gama, contra o Newells Old Boys. Nesse dia, em 1994, a grande promessa brasileira Denner morria tragicamente em um acidente de carro", disse a Fifa na postagem.

🆕 He was championed as the next Garrincha. He wowed no less a talent than Diego Maradona with this dribble while representing @VascodaGama against @Newells 🤩



🔙 #OnThisDay in 1994 Brazilian mega-prospect Dener tragically died in a car accident 😢pic.twitter.com/rkdsWOfPl8 — FIFA.com (@FIFAcom) April 18, 2021

Nascido em São Paulo, Dener foi revelado aos 11 anos, nas categorias de base da Portuguesa. Em 1991, ele ajudou o time a conquistar pela primeira vez a Copa São Paulo de Futebol Júnior, e foi eleito o melhor em campo. Ficou conhecido como o "Reizinho do Canindé", nome do estádio do time paulista. No mesmo ano, teve sua primeira oportunidade na seleção brasileira, em duelo amistoso contra a Argentina que terminou em 3 a 3. Ele também foi convocado para a seleção que não se classificou para a Olimpíada de Barcelona (Espanha), em 1992.

Em 1993, já como jogador profissional, Dener foi emprestado ao Grêmio, e levantou a taça do Gauchão naquele ano. O atleta chegou ao Vasco em 1994, pelo qual foi campeão da Taça Guanabara. Dener faleceu em trágico acidente, quando trafegava pela Lagoa Rodrigo de Freitas, zona Sul do Rio de Janeiro, 13 dias após completar 23 anos de idade.