Brasileiro Feminino: Flamengo faz golaço, mas Minas busca empate

A rodada de abertura da Série A1 (primeira divisão) do Campeonato Brasileiro de Futebol Feminino prosseguiu neste domingo à tarde (18) com dois jogos no Rio de Janeiro. No estádio da Gávea, zona sul da cidade, Flamengo e Minas Brasília ficaram no 1 a 1. No estádio Nilton Santos, zona norte, Botafogo e Bahia não saíram do zero na partida entre duas das equipes promovidas da Série A2 (segunda divisão) de 2020.

O Rubro-Negro saiu na frente do Minas com um golaço da atacante Jayenne. Após uma cobrança de lateral pela esquerda, a camisa 11 esperou a bola quicar e acertou um chute no ângulo da goleira Karen, aos três minutos da etapa final. As brasilienses igualaram dois minutos depois. A meia Karla bateu falta na área, a zagueira Dih desviou e a atacante Nenê, na pequena área, mandou para o gol.

As duas equipes voltam a campo na quinta-feira (22), às 15h (horário de Brasília). O Minas recebe o São José-SP no Abadião, em Ceilândia (DF), enquanto o Flamengo visita o Napoli-SC no estádio Carlos Alberto Costa Neves, em Caçador (SC).

No Nilton Santos, a melhor chance do Bahia foi logo aos dois minutos, com um chute da atacante Ellen, perto da entrada da área pela esquerda, que bateu no travessão. O Botafogo respondeu aos 25, em cabeçada da meia Vivian que foi rente à trave esquerda. Na etapa final, aos 35, Vivian bateu escanteio fechado e a goleira Anna Bia se esticou toda para dar um tapa na bola e evitar o gol olímpico. As alvinegras foram superiores no segundo tempo, mas o placar não saiu do zero.

As Gloriosas têm novo compromisso na quarta-feira (21), às 15h, contra o Real Brasília, no Defelê, na capital federal. As Mulheres de Aço atuam no mesmo dia e horário, no estádio de Pituaçu, em Salvador, diante do Internacional.