Atual campeão, Corinthians estreia com vitória no Brasileiro Feminino

A edição 2021 da Série A1 (primeira divisão) do Campeonato Brasileiro de Futebol Feminino começou neste sábado (17). Atual campeão, o Corinthians estreou com vitória por 3 a 0 sobre o estreante Napoli-SC no Parque São Jorge, em São Paulo. Nas outras duas partidas do primeiro dia da competição, Internacional e Santos ficaram no 1 a 1 no Sesc Campestre, em Porto Alegre, mesmo placar de São Paulo e Grêmio, que se enfrentaram no Centro de Formação de Atletas do Tricolor, em Cotia (SP).

O Timão atuou desfalcado das oito jogadoras que estiveram com a seleção brasileira em Teresópolis (RJ), entre os últimos dias 5 e 13. O clube optou por preservá-las após três atletas que estavam com o grupo na Granja Comary testarem positivo para o novo coronavírus (covid-19). Uma delas foi a zagueira corintiana Erika. Outra foi a goleira Nicole, do Napoli. Além da arqueira, a equipe de Santa Catarina teve outras três ausências por conta do vírus e mais duas (a volante Larissa Sanchez e a atacante Soraya) por suspensão.

FIIIIM DE JOGO e que estreia! Em casa, o Timão venceu o Napoli por 3 a 0, gols de Jheniffer, Gabi Nunes e Gabi Zanotti, e somou os seus três primeiros pontos no Brasileirão pic.twitter.com/qjfpY5wDbY — Corinthians Futebol Feminino (@SCCPFutFeminino) April 18, 2021

As alvinegras sentiram menos o peso dos desfalques e criaram chances pressionando a saída de bola do Napoli. Aos seis minutos, a lateral-direita Miriam tentou inverter o jogo, mas o lançamento foi interceptado por Gabi Portilho, que abriu para a também atacante Grazi na direita. A veterana encontrou a estreante Jhennifer na área. A atacante escapou da marcação e mandou para as redes.

Não fosse a pontaria, o Corinthians teria aumentado a vantagem no primeiro tempo. Aos oito minutos, Grazi dominou na entrada da área, girou e bateu à esquerda da meta. Aos 42, Jheniffer recebeu da atacante Cacau pela esquerda, na entrada da área, deixou a zagueira Verónica Riveros para finalizar, mas chutou na rede pelo lado de fora.

O Napoli tentou subir as linhas na etapa final, mas o Timão seguiu mais presente no ataque. Aos cinco minutos e aos 11 minutos, Gabi Portilho criou duas chances ao avançar pela direita e cruzar. Na primeira delas, a meia Bianca Gomes chegou batendo, quase na pequena área, mas a goleira Gaby se esticou para fazer a defesa. Na segunda, Jheniffer dominou e mandou por cima. Aos 15, Grazi arriscou da entrada da área, em chute colocado, e acertou a trave.

A insistência corintiana foi premiada aos 26 minutos: a lateral Yasmin cruzou pela direita e a atacante Gabi Nunes, que havia acabado de entrar, antecipou-se a Gaby para marcar de cabeça. Aos 35, de novo pelo alto, Yasmin cobrou falta na área e a meia Gabi Zanotti, com estil, cabeceou para definir o placar no Parque São Jorge.

O Corinthians volta a jogar na próxima quarta-feira (21), às 20h (horário de Brasília), contra a Ferroviária, atual campeã da Libertadores, na Arena da Fonte Luminosa, em Araraquara (SP). Na quinta-feira (22), às 15h, o Napoli recebe o Flamengo no estádio Carlos Alberto Costa Neves, em Caçador (SC).

Inter 1 x 1 Santos

Em Porto Alegre, o Inter saiu na frente do Santos logo no segundo minuto de jogo, em pênalti convertido por Fabi Simões (que é lateral de ofício, mas foi escalada como meio-campista). As Gurias Coloradas seguiram no ataque, mas sem efetividade. As Sereias da Vila, por sua vez, buscavam espaço para chutar de média distância. Aos 48 minutos, a estratégia funcionou: a meia Júlia arriscou e a bola quicou perto da goleira Vivi, enganando-a e parando nas redes.

(INTxSAN) ⏰ 50'/2T: Fim de jogo! Gurias Coloradas estreiam com empate no Brasileirão A1. Diante do Santos, a partida encerrou em 1 a 1, no campo do SESC. Gol colorado foi marcado por Fabi Simões. #VamoInter #GuriasColoradas 🇦🇹 pic.twitter.com/cOdnJBGusS — Gurias Coloradas (@ColoradasGurias) April 18, 2021

Na etapa final, as equipes tiveram chances mais claras. Aos cinco minutos, a lateral Belinha acertou o travessão. Aos 25, a meia Rita Bove dominou na intermediária pela esquerda e bateu no ângulo, mas Vivi mandou para escanteio. Na sequência, a bola sobrou na área para a atacante Amanda Gutierrez, que também parou na goleira. Nos acréscimos, a lateral Leidy bateu falta pela direita e tentou surpreender Michelle, mas a santista recuou e evitou o gol gaúcho.

Na próxima quarta, às 15h, o Inter mede forças com o Bahia no estádio de Pituaçu, em Salvador. No dia seguinte, às 20h, o Santos disputa o clássico contra o São Paulo na Vila Belmiro, em Santos (SP).

São Paulo 1 x 1 Grêmio

Em Cotia (SP), a rede só balançou no segundo tempo. Aos quatro minutos, a meia Micaelly avançou na intermediária e abriu na esquerda. A atacante Carol bateu da entrada da área, de primeira, abrindo o placar para o São Paulo diante do Grêmio. A resposta das Gurias Gremistas veio aos 12 minutos. A lateral Gisseli foi até a meia-lua e espetou a bola para a atacante Eudimilla, que chutou na saída da goleira Carla, deixando tudo igual.

O Tricolor paulista terá pela frente o Santos na próxima rodada. O gaúcho volta a campo na quarta, às 20h, contra o Cruzeiro, em local que ainda será definido.