América se reabilita após tropeços no Mineiro e rebaixa Coimbra

Após três jogos sem vencer (duas derrotas e um empate) pelo Campeonato Mineiro, o América se reabilitou na competição. Neste sábado (17), o Coelho derrotou o Coimbra por 1 a 0 no Independência, em Belo Horizonte, na abertura da décima rodada do Estadual.

A retomada das vitórias praticamente encaminhou a classificação americana à semifinal. Com 19 pontos, a equipe dirigida pelo técnico Lisca assumiu o segundo lugar temporariamente, com um jogo a mais que o Cruzeiro (terceiro, com 17 pontos), podendo se garantir matematicamente no mata-mata ainda neste fim de semana se Tombense (16 pontos), Caldense (14 pontos) e URT (13 pontos) tropeçarem. O Coimbra é o lanterna do Mineiro, com cinco pontos, e teve o rebaixamento ao Módulo II (segunda divisão) decretado com a derrota na capital.

O América iniciou a partida bombardeando a meta da Laranja Mecânica, acertando duas vezes a trave, com os atacantes Rodolfo e Felipe Azevedo, em seis minutos de bola rolando. A pressão não arrefeceu e aos 25 minutos, o volante Zé Ricardo, batendo da entrada da área, abriu o placar para os anfitriões.

O cenário não se alterou na etapa final. Aos dez minutos, o zagueiro Anderson Jesus balançou as redes, mas o lance foi invalidado, devido à posição de impedimento do defensor. Na sequência, aos 13, o meia Bruno Nazário foi lançado na direita pelo volante Juninho e cruzou rasteiro para Rodolfo, próximo à marca do pênalti, chutar no canto e aumentar a vantagem.

Na base do contra-ataque, o América teve outras chances de ampliar, mas faltou capricho nas conclusões. O Coimbra, embora tenha esboçado mais ímpeto ofensivo no segundo tempo, pouco assustou a meta do goleiro Matheus Cavichioli. Na melhor oportunidade, aos 25 minutos, o atacante Francis quase marcou de bicicleta, mas estava em posição irregular e o lance, embora bonito, foi anulado.

O América encerra a participação na primeira fase do Mineiro no próximo domingo (25), às 16h (horário de Brasília), contra a URT, no estádio Zama Maciel, em Patos de Minas (MG). No mesmo dia e horário, o Coimbra volta ao Independência, desta vez como mandante, para receber o Uberlândia, na despedida da equipe da primeira divisão.