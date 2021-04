Com gol no fim, Vitória elimina Altos e segue na Copa do Nordeste

O Vitória sofreu, mas se classificou às semifinais da Copa do Nordeste. Neste sábado (17), o Rubro-Negro derrotou o Altos por 2 a 1 no Barradão, em Salvador, e aguarda quem avançar no confronto entre Ceará e Sampaio Corrêa, que se enfrentam neste domingo (18), às 16h (horário de Brasília), na Arena Castelão, em Fortaleza.

COMEMORA, NAÇÃO! ESTAMOS CLASSIFICADOS!!!! 🔥🔥🔥



Com gols de Samuel e Eduardo, o Vitória venceu o Altos-PI por 2x1 e está na semifinal da Copa do Nordeste!#PegaLeao #SouNego #ECV pic.twitter.com/Yq900HGqSl — EC Vitória (@ECVitoria) April 17, 2021

O jogo que decidirá vaga na final será no próximo sábado (24), em horário a ser definido pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF). A outra semifinal, também no sábado que vem, reúne Bahia e Fortaleza. O Esquadrão de Aço passou pelo CRB, enquanto o Leão do Pici eliminou o CSA.

O Altos assustou primeiro, aos dez minutos. Após escanteio batido pelo lateral Tiaguinho, o volante Dos Santos desviou no travessão. Mas quem balançou as redes foi o Vitória. Aos 21 minutos, David cruzou pela esquerda e o também atacante Samuel abriu o placar de cabeça. A resposta do Jacaré foi rápida. Quatro minutos depois, Tiaguinho cobrou falta, o goleiro Ronaldo deu rebote e o atacante Lucas Campos completou para as redes vazias.

O Leão voltou melhor para o segundo tempo. Aos seis minutos, o meia Alisson Farias acertou a trave em chute da entrada da área. À medida que a etapa transcorreu, o nível técnico do jogo caiu, com poucas oportunidades. Até que aos 44 minutos, o meia Eduardo recebeu na entrada da área, ajeitou na canhota e acertou o ângulo do goleiro Mondragon, garantindo a classificação rubro-negra à semifinal.