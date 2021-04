Flick, treinador do Bayern, quer deixar clube ao fim da temporada

O técnico do Bayern de Munique, Hansi Flick, disse neste sábado (17) que comunicou aos dirigentes do clube que quer deixar o time campeão alemão ao fim da temporada.

"A situação é que eu disse ao elenco hoje que já informei o clube durante a semana que quero rescindir meu contrato ao fim da temporada", disse Flick à Sky Television após a vitória de seu time por 3 x 2 sobre o Wolfsburg.

Flick levou o Bayern a seis títulos nos últimos dez meses, e os bávaros estão com sete pontos de vantagem no topo da tabela da Bundesliga faltando cinco jogos para o fim, rumo a um nono título nacional consecutivo que só estenderia a sequência recorde no futebol alemão.

O treinador, de 56 anos, teve problemas com o diretor esportivo Hasan Salihamdizic nos últimos meses, com o técnico supostamente querendo ter mais voz na política de transferências do clube.

Há muito visto como o favorito para suceder Joachim Löw como técnico da Alemanha após o Campeonato Europeu em junho e julho, Flick, que foi assistente de Löw quando a Alemanha venceu a Copa do Mundo de 2014, disse que seu futuro ainda não foi decidido.