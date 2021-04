Fluminense goleira Macaé por 4 a 0 no Carioca

Com gols do garoto Kayky e dos veteranos Fred, Nenê e Ganso, o Fluminense goleou o Macaé por 4 a 0, na noite desta terça-feira (6) no estádio Raulino de Oliveira, em Volta Redonda.

Com a vitória na partida válida pela 8ª rodada da Taça Guanabara do Campeonato Carioca, o Tricolor das Laranjeiras assumiu a 4ª posição da classificação com 13 pontos. Já o Leão permaneceu na lanterna da competição com apenas dois pontos conquistados.

Vitória tranquila

O Fluminense começou mandando na partida, e não demorou a abrir o marcador. E o primeiro gol saiu dos pés de um garoto de apenas 17 anos formado em Xerém. Aos 23 minutos Luiz Henrique tocou para Kayky, que bateu na saída do goleiro Jonathan Ribeiro. Este foi o primeiro gol do atacante como profissional.

O time das Laranjeiras continuou melhor, mas só ampliou o marcador aos 18 da etapa final. O meio-campista Martinelli deu passe em profundidade para Fred, que dominou na entrada da área e deslocou Jonathan Ribeiro para marcar o seu gol de número 399 na carreira.

O terceiro também sai dos pés de um veterano. Aos 33 minutos Nenê cobrou falta direto, da intermediária, para fazer 3 a 0. Mas o Fluminense queria mais, e conseguiu o quarto com Ganso, aos 46 minutos, quando o camisa 10 aproveitou passe de cabeça de Lucca para deixar o seu.

Próximo compromisso

O próximo jogo do Tricolor no Carioca será no domingo (11), quando enfrenta o Nova Iguaçu no estádio do Maracanã. Já o Macaé volta a entrar em campo no sábado, contra o Resende.