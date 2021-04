Gols de cabeça classificam Bragantino na Copa do Brasil

O Red Bull Bragantino se classificou à terceira fase da Copa do Brasil. Nesta quinta-feira (1), o Massa Bruta superou o Luverdense por 2 a 1 no estádio Passo das Emas, em Lucas do Rio Verde (MT). Com a vitória e o prosseguimento na competição nacional, os paulistas garantiram uma premiação de R$ 1,7 milhão.

O MASSA BRUTA ESTÁ NA #TerceiraFase! 🙌⚽



Os craques Artur e Claudinho balançaram as redes e garantiram a classificação do @RedBullBraga.



📸: Ari Ferreira/Red Bull Bragantino#CopaIntelbrasDoBrasil pic.twitter.com/XqBzRVskhd — Copa Intelbras do Brasil (@CopadoBrasil) April 1, 2021

Com o Campeonato Paulista interrompido por conta da proibição para realização de jogos de futebol em São Paulo, devido à pandemia do novo coronavírus (covid-19), o Bragantino fez um só jogo nas últimas duas semanas, a vitória por 3 a 2 sobre o Mirassol, em Cariacica (ES), em 18 de março, pela própria Copa do Brasil. Apesar de menos ritmo que o rival, o Massa Bruta teve a iniciativa e saiu na frente logo aos dez minutos, com o atacante Artur, de cabeça, após cobrança de falta do lateral Aderlan, pela direita.

Aos 26 minutos, Claudinho acertou o travessão. No lance seguinte, o meia do Braga sofreu uma falta dura do zagueiro Raphael, que foi expulso. Mesmo com um a menos, o Luverdense chegou ao empate. Aos 30, a bola bateu no braço do zagueiro Fabrício Bruno dentro da área, depois de cruzamento pela esquerda do lateral Nickolas Farias. O atacante Isac cobrou pênalti e deixou tudo igual para o Verdão.

O Bragantino pressionou, mas chegou ao gol da vitória somente no segundo tempo. Aos cinco minutos, Artur foi lançado na direita e levantou na medida para Claudinho, na pequena área, escorar para as redes. Os atacantes Helinho e Ytalo e o volante Ricardo Ryller tiveram chances de ampliar, sem êxito. O time da casa ainda perdeu o atacante Luciano, expulso.

O Luverdense volta a campo nesta segunda-feira (5), às 16h (horário de Brasília), contra o Grêmio Sorriso, no estádio Egídio José Preima, em Sorriso (MT), pela sétima rodada do Campeonato Mato-Grossense. O Verdão é sétimo colocado. O Bragantino aguarda a definição sobre o futuro do Paulistão. Pela tabela, o próximo adversário será o Mirassol, no estádio Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista (SP). A equipe é a vice-líder do Grupo C com os mesmos oito pontos do Palmeiras, que fica à frente pelo saldo de gols (cinco a três).