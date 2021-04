Vasco regulariza Léo Jabá e Morato, que podem estrear contra o Bangu

Os nomes dos atacantes Léo Jabá e Morato foram publicados nesta quinta-feira (1) no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF (Confederação Brasileira de Futebol) e eles podem ser relacionados pelo Vasco para o jogo do próximo sábado (3) contra o Bangu pela Taça Guanabara do Campeonato Carioca.

Os jogadores já treinam com o restante do grupo, e a decisão de escalá-los, ou não, agora está nas mãos do técnico Marcelo Cabo.

Léo Jabá foi emprestado pelo PAOK (Grécia) ao Gigante da Colina. Já Morato, de 28 anos, veio do Bragantino, também por empréstimo

Artroscopia no joelho

Quem não joga no sábado com certeza é o atacante Talles Magno, que passou por uma artroscopia no joelho esquerdo nesta quinta. Ele deve iniciar a fisioterapia nos próximos dias. Segundo o Departamento Médico do Vasco, a operação foi um “sucesso”.

Transmissão da Rádio Nacional

Com apenas sete pontos em sete jogos, o Vasco precisa de vitórias nas últimas quatro rodadas para tentar chegar às semifinais do Campeonato Carioca.

O próximo desafio será no sábado, contra o Bangu. E a Rádio Nacional transmite a partida, realizada no estádio da Cidadania, em Volta Redonda, a partir das 21h (horário de Brasília).