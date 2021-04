Hamilton volta a liderar em treino do GP de Portugal de Fórmula 1

A Mercedes ditou o ritmo do treino do Grande Prêmio de Portugal nesta sexta-feira (30), quando Valtteri Bottas foi o mais rápido de manhã e o heptacampeão mundial Lewis Hamilton liderou de tarde.

Max Verstappen, da Red Bull, o maior rival de Hamilton no campeonato de Fórmula 1 depois de duas corridas, ficou em segundo lugar nas duas sessões no circuito do Algarve.

O início do treino da tarde foi adiado em dez minutos enquanto fiscais consertavam uma tampa de bueiro solta.

Bottas, com o carro reconstruído após uma colisão forte com a Williams de George Russell em Imola no dia 18 de abril, cravou um melhor tempo de 1min19s648 com pneus macios e ficou em terceiro na segunda sessão.

Hamilton, só o quinto na primeira hora, registrou uma volta de 1m19seg837 de tarde.

"Está ventando muito hoje, então acho que todos estavam sofrendo, deslizando na pista", disse ele. "Com certeza foi um verdadeiro desafio hoje manter o carro na pista.""Viemos aqui no ano passado e o pneu estava duro demais, viemos de novo este ano com o mesmo pneu, ou até mais duro. Parece que viemos com um composto duro demais, na minha opinião. Acho que deveria ter sido intermediário", disse.

O britânico só está um ponto à frente de Verstappen em uma pista na qual ele venceu em outubro largando na pole e registrou a volta mais rápida.

Verstappen foi 0seg025 mais lento do que Bottas e ficou 0seg143 atrás de Hamilton.

De manhã, o jovem holandês se queixou de que o carro estava "impossível de pilotar" por causa das vibrações dos pneus.