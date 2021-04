F1 acrescentará treino de classificação com pontos em três corridas

A Fórmula 1 anunciou nesta segunda-feira (26) que adotará um novo formato batizado de "sprint qualifying" em três corridas da temporada de 2021 que foi aprovado por unanimidade, e os eventos ocorrerão em duas provas europeias e uma em outra região.

Os resultados do "sprint qualifying", no qual os pilotos competirão ao longo de 100 quilômetros, determinarão o grid da corrida de domingo, e os três primeiros também receberão três, dois e um pontos, respectivamente.

"Estou feliz que todas as equipes tenham apoiado este plano", disse o presidente e diretor-executivo da F1, Stefano Domenicali, em um comunicado. "Isto é um testemunho de nossos esforços unidos para continuar envolvendo nossos torcedores de novas maneiras e ao mesmo tempo continuar comprometidos com a herança e a meritocracia de nosso esporte".

New race weekend format, new challenge.



