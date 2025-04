Val Kilmer, ator de Top Gun e Batman Eternamente, morre aos 65 anos

O ator Val Kilmer, que estrelou filmes como Top Gun, The Doors e Batman Eternamente e ganhou a reputação de bad boy de Hollywood, morreu aos 65 anos, informou o jornal New York Times. A causa da morte foi pneumonia, segundo o jornal, citando sua filha Mercedes Kilmer.

O ator - nascido na Califórnia - foi um dos protagonistas de Hollywood na década de 1990, antes que várias brigas com diretores e colegas e uma série de fracassos prejudicassem sua carreira. Com o passar dos anos, Kilmer ganhou uma reputação de temperamental, intenso, perfeccionista e, às vezes, egoísta.

"Quando algumas pessoas me criticam por ser exigente, acho que isso é um disfarce para algo que elas não fizeram bem. Acho que estão tentando se proteger", disse Kilmer ao jornal Orange County Register, em 2003.

"Acredito que sou desafiador, não exigente, e não peço desculpas por isso," afirmou o ator.

Ele fez sua estreia no cinema no filme de espionagem Top Secret! - Superconfidencial (1984), antes de aparecer na comédia Academia de Gênios (1985). Em seguida, alcançou a fama como co-protagonista de Tom Cruise no grande sucesso de 1986 Top Gun - Ases Indomáveis, interpretando o aviador Tom Iceman Kazansky.

Carreira

Kilmer estrelou o filme de fantasia Willow - Na Terra da Magia (1988), do diretor Ron Howard, e casou-se com sua colega britânica Joanne Whalley, com quem teve dois filhos antes de se divorciar.

Um de seus papéis mais desafiadores foi em The Doors (1991), do diretor Oliver Stone, no qual interpretou Jim Morrison, o carismático e, por fim, condenado vocalista da influente banda de rock The Doors.

Para persuadir Stone a escalá-lo, Kilmer montou um vídeo de oito minutos de si mesmo cantando e se parecendo com Morrison em vários momentos de sua vida. A própria voz de Kilmer é usada no filme.

The Doors deu início aos anos de maior visibilidade de sua carreira. No faroeste Tombstone - A Justiça Está Chegando, de 1993, ele interpretou o pistoleiro do Velho Oeste Doc Holliday. Ele teve dois sucessos comerciais em 1995, atuando com Al Pacino e Robert De Niro no drama policial Fogo contra Fogo e sucedendo Michael Keaton em Batman Eternamente, a terceira parte da série Batman.

O barulhento e lento Batman Eternamente foi recebido com desdém pela crítica, e Kilmer foi ofuscado pelos pares Tommy Lee Jones e Jim Carrey. Kilmer desistiu de participar do próximo filme do Batman.

A vida pessoal de Kilmer às vezes ofuscou o seu trabalho. Seus relacionamentos com várias atrizes incluíam a cantora Cher e a modelo Cindy Crawford.