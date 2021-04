NBA adia jogo após protestos contra morte de homem negro

A NBA (liga de basquete profissional dos Estados Unidos) anunciou que a partida entre Brooklyn Nets e Minnesota Timberwolves programada para acontecer nesta segunda-feira (12) no Target Center, em Minneapolis, foi adiada por causa dos protestos que tomaram conta do estado norte-americano após a morte de um homem negro baleado pela Polícia.

