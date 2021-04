Neymar diz que renovação com PSG "não é mais assunto"

O atacante Neymar comprometeu seu futuro com o Paris Saint-Germain ao afirmar que as negociações para renovação de seu contrato com o atual campeão francês não são mais um assunto.

O PSG bateu o recorde de transferência mais cara da História quando gastou 222 milhões de euros em 2017 (o equivalente a R$ 1.5 bilhão na cotação de hoje) para tirar Neymar do Barcelona.

Desde então, o jogador da seleção brasileira conquistou três vezes o Campeonato Francês, duas vezes a Copa da França e também fez parte da equipe do PSG que chegou à final da Liga dos Campeões na temporada passada.

O jogador de 29 anos, cujo contrato atual termina em junho do ano que vem, chamou o clube parisiense de "casa".

"Isso [renovação] não é mais assunto. Óbvio que me sinto muito à vontade e em casa aqui no PSG", disse Neymar ontem (13) à TNT Sports Brasil. "Me sinto mais feliz do que estava antes", acrescentou.

O presidente do PSG, Nasser al-Khelaifi, disse que Neymar e o atacante Kylian Mbappé, cujo contrato termina no mesmo prazo do compromisso do brasileiro, "não têm motivos para sair" do clube.

"Acho que no ano que vem Neymar estará no Paris Saint-Germain e ele ficará por um longo tempo", disse o dirigente à Sky Sports.

O PSG se classificou para a semifinal da Liga dos Campeões apesar da derrota em casa ontem (13) para o atual campeão Bayern de Munique por 1 a 0, graças aos gols marcados fora de casa depois de um empate em 3 a 3 na soma dos dois resultados.