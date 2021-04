Palmeiras acerta com Rafaelle, zagueira da seleção feminina

O Palmeiras anunciou nesta terça-feira (27) a contratação da zagueira Rafaelle, nome constante nas convocações da técnica Pia Sundhage para a seleção brasileira de futebol feminino. A jogadora de 29 anos foi emprestada pelo Changchun Dazhong (China). O Verdão ainda negocia com os chineses a duração do vínculo.

Rafaelle está no Brasil desde o início do ano, devido à impossibilidade de brasileiros entrarem na China no momento, por conta do estágio da pandemia do novo coronavírus (covid-19). A defensora vinha mantendo a forma utilizando a estrutura do Bahia. A última partida da zagueira foi a vitória da seleção feminina por 2 a 0 sobre o Canadá, em 24 de fevereiro, pelo torneio amistoso She Believes, disputado em Orlando (Estados Unidos).

No início de abril, Rafaelle participou de um período de treinos com a seleção na Granja Comary, em Teresópolis (RJ). Na ocasião, em entrevista coletiva, a jogadora revelou que havia a possibilidade de ser emprestada a alguma equipe do Campeonato Brasileiro, para que ganhasse ritmo de jogo antes da Olimpíada de Tóquio (Japão).

"Meu clube sempre se mostrou aberto a tentar minha volta à China, mas o embarque está proibido e tem dificultado. Mas estar aqui tem me ajudado com a seleção. Estar no Brasil é bom, ficar perto da família. Mesmo não podendo voltar para a China, estou sempre em contato com o meu clube. Já tentei conversar com eles, de pensar em um empréstimo. Mas é uma coisa que não depende só de mim", comentou Rafaelle, no último dia 8.

No Brasil, Rafaelle só havia atuado por São Francisco-BA (onde começou) e América-MG, último clube antes de se transferir para o Changchun em 2016. A defensora também jogou por Ole Miss Rebels e Houston Dash, ambos dos EUA. Pela seleção brasileira, a defensora disputou a Copa do Mundo de 2015, a Olimpíada Rio 2016 e a Copa América de 2018, sendo campeã desta última competição.

Outra jogadora que o Palmeiras contratou por empréstimo de um clube chinês foi Bia Zaneratto, do Wuhan Xinjiyuan. A atacante também é presença frequente nas convocações de Pia e nome forte a marcar presença em Tóquio. A camisa 10 balançou as redes duas vezes em três rodadas do atual Brasileirão. As alviverdes estão na segunda posição, com sete pontos, dois atrás do líder Corinthians.

Para estrear pelo Verdão, Rafaelle depende da publicação de seu nome no Boletim Informativo Diário (BID) da Confederação Brasileira de Futebol (CBF). O próximo compromisso das Palestrinas será na quinta-feira (29), às 15h (horário de Brasília), diante do Botafogo, no estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro.