Paulista: Palmeiras supera Guarani de virada no Brinco de Ouro

O Palmeiras foi até o estádio Brinco de Ouro, em Campinas, na noite desta sexta-feira (23), e superou o Guarani por 2 a 1 em jogo da 7ª rodada do Campeonato Paulista. Com este resultado o Verdão volta a vencer na competição, após uma derrota e um empate.

MAIS TRÊS! 👊

Fora de casa, vencemos o Guarani e chegamos aos 12 pontos no Paulista!

O triunfo deixou o Palmeiras na terceira posição do Grupo C, com 12 pontos, distante do líder Bragantino (com 20 pontos e 2 jogos a mais). Já o Guarani é o terceiro Grupo D, com 8 pontos conquistados.

Jogando com uma equipe alternativa, o atual campeão da Libertadores não teve vida fácil em Campinas. E, logo aos 13 minutos, viu o Guarani abrir o placar com o atacante Andrigo. E o Bugre chegou a vencer o goleiro Vinicius Silvestre novamente antes do intervalo, mas o lance acabou sendo anulado pelo juiz, com auxílio do VAR (árbitro de vídeo), que confirmou posição de impedimento do atacante Davó.

Mas, o Palmeiras acabou achando o empate ainda no primeiro tempo, quando, após cruzamento de Gabriel Menino, Scarpa desviou a bola, que vai na direção do lateral Mateus Ludke, que mandou contra a meta do seu próprio time.

Com a igualdade no marcador, o Verdão teve mais tranquilidade para garantir a vitória na etapa final, graças a gol do atacante Willian aos 24 minutos.

Após a suada vitória sobre o Guarani, o Palmeiras volta a entrar em campo no próximo domingo (25), quando mede forças com o Mirassol no Allianz Parque, a partir das 20h (horário de Brasília).