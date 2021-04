Presidente do COI diz entender estado de emergência em Tóquio

Thomas Bach, presidente do Comitê Olímpico Internacional (COI), disse nesta quarta-feira (28) que entende totalmente a decisão de declarar um estado de emergência em Tóquio para combater a pandemia de coronavírus e que está comprometido a realizar uma Olimpíada segura e bem-sucedida.

Bach falava no início de uma reunião com os organizadores da Tóquio 2020 para finalizar a segunda edição dos "manuais" de regras dos Jogos de Verão a menos de três meses do evento e no momento em que o Japão enfrenta uma disparada de casos de coronavírus.

Partes do país, inclusive a capital, foram sujeitas a mais um estado de emergência no final de semana, e a maior parte do público japonês acha que a Olimpíada, adiada em 2020 por causa da pandemia, deveria ser cancelada ou remarcada novamente.

A emergência, que deve durar até 11 de maio, exige que restaurantes e bares que servem álcool fechem, assim como lojas grandes, cinemas e outros pontos comerciais, pede que empresas deixem os funcionários trabalharem em casa e exclui espectadores de grandes eventos esportivos.

Na videoconferência, Bach disse aos organizadores, incluindo a presidente da Tóquio 2020, Seiko Hashimoto, que entendeu a medida e que a obediência dos manuais, que delineiam uma série de medidas anti-infecção, será cumprida com rigor.

Os espectadores estrangeiros já foram excluídos, mas mais de dez mil atletas, treinadores e suas equipes são esperados para o evento de 23 de julho a 8 de agosto.