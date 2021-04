Red Bull tem dia difícil em Ímola e vê Mercedes liderar treinos livres

Os carros da Red Bull tiveram problemas no treino livre para o Grande Prêmio da Emília-Romanha, em Imola, nesta sexta-feira (16), enquanto Valtteri Bottas, da Mercedes, superou o colega de equipe Lewis Hamilton, em dobradinhas da escuderia nas duas sessões.

O mexicano Sergio Pérez, da Red Bull, colidiu de manhã com Esteban Ocon, da Alpine, e acionou as bandeiras vermelhas, e o colega de equipe dele, Max Verstappen, teve que encostar seu carro no treino da tarde devido a um problema de câmbio.

Bottas, que largou na pole no circuito italiano no ano passado, cravou a melhor volta, com 1min16seg564, na primeira sessão, e foi novamente o melhor, com 1min15seg551, na segunda.

O heptacampeão mundial Hamilton, que venceu em novembro do ano passado quando Imola voltou ao calendário, foi 0seg041 mais lento de manhã e mero 0seg010 depois do almoço.

"Se eu o comparar com o Bahrein, a sensação do carro, com certeza está melhor, e isso é bom, mas é uma pista diferente e um tipo de circuito, superfície e nível de aderência diferentes", disse Bottas.

"Ao menos o final de semana começou de uma maneira positiva... estou muito mais contente com o carro agora do que três semanas atrás", acrescentou. "Nós certamente ainda não vimos o melhor da Red Bull hoje", afirmou o finlandês. "Sem dúvida elas serão rápidas, e ainda não achamos que temos o carro mais rápido. Realmente precisamos provar isso no sábado".

Líder do campeonato, Hamilton disse que não teve grandes problemas e que os pneus estão funcionando bem.

"Até agora, um dia bom para nós", disse. "Não acho que já tenhamos visto o melhor das Red Bulls, parece que eles tiveram uma sessão bem complicada".