São Paulo goleia São Caetano por 5 a 1 no retorno do Paulista

O São Paulo goleou o São Caetano por 5 a 1, na noite deste sábado (10) no estádio do Morumbi, em partida que marcou o retorno do Campeonato Paulista após uma longa interrupção, que teve início no dia 15 de março, quando o Governo de São Paulo instituiu a Fase Emergencial, a mais restritiva no combate à disseminação do novo coronavírus (covid-19).

Fim de jogo! #SPFCxSCA (5-1)



⚽ Arboleda

⚽ R. Nestor

⚽ Reinaldo

⚽ Dani Alves

⚽ Eder#VamosSãoPaulo 🇾🇪 pic.twitter.com/Rr7BHPPOy0 — São Paulo FC (@SaoPauloFC) April 11, 2021

Com o triunfo, na partida adiantada da 11ª rodada da competição, o Tricolor assumiu a liderança do Grupo B com 10 pontos. Já o Azulão é o lanterna do Grupo D com apenas 1 ponto.

Começo arrasador

O time comandado pelo técnico argentino Hernán Crespo impôs seu domínio desde o primeiro minuto. Assim, o primeiro gol não demorou a sair, aos 4 minutos, quando o zagueiro Arboleda desvia de calcanhar um chute do lateral Reinaldo.

E o segundo surge em nova jogada de Reinaldo. Desta vez o lateral toca para o volante Nestor, que tem apenas o trabalho de bater na saída do goleiro adversário para ampliar aos 20 minutos. Nove minutos depois é o próprio Reinaldo que deixa o seu, com uma bomba que vence o goleiro Luiz. 3 a 0 para o São Paulo com menos de 30 minutos de bola rolando.

Dois minutos depois o São Caetano consegue descontar com o meia Guilherme Castro, que chuta após desatenção da defesa do Tricolor, e que conta com falha do goleiro Tiago Volpi. Mas não deu nem para comemorar muito, pois, aos 42, Daniel Alves cobra falta de forma perfeita para levar o São Paulo para o intervalo com vitória de 4 a 1.

Aos 30 minutos do segundo tempo ainda deu tempo para um dos estreantes do Tricolor deixar sua marca. O brasileiro naturalizado italiano Éder saiu do banco para dar números finais à partida. São Paulo 5, São Caetano 1.

Vitória do Massa Bruta

Quem também retomou o Paulista com vitória foi o Bragantino, que, jogando no estádio Walter Ribeiro, em Sorocaba, superou o São Bento por 2 a 1 em partida da 9ª rodada. O Azulão Sorocabano abriu o placar com Diego Tavares, mas o Massa Bruta virou graças a gols de Ytalo e Helinho.