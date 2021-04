Seleção brasileira continua em terceiro no ranking de seleções da Fifa

A Fifa anunciou nesta quarta-feira (7) a edição de abril do seu ranking de seleções. E a classificação não tem grandes mudanças em relação à edições anteriores, com a Bélgica ocupando a 1ª posição, a França a 2ª e a seleção brasileira a 3ª.

🆕 #FIFARanking 🌍



🇧🇪 Belgium stay at the summit 🏔️

🇩🇰 Denmark return to the top 10 🔙

🇬🇼 Guinea-Bissau the biggest climbers 📈



ℹ️👉 https://t.co/XFXf6s8JvZ pic.twitter.com/PTOX1venpt — FIFA.com (@FIFAcom) April 7, 2021

O Top 10 é completado por Inglaterra (4ª posição), Portugal (5ª posição), Espanha (6ª posição), Itália (7ª posição), Argentina (8ª posição), Uruguai (9ª posição) e Dinamarca (10ª posição).

A explicação para as poucas mudanças no ranking foi o pequeno número de partidas de seleções realizadas no último mês, com destaque para as Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2022 (Catar) e da edição 2021 da Copa das Nações Africanas.

É bom lembrar que a Conmebol (Confederação Sul-Americana de Futebol) suspendeu os jogos das Eliminatórias sul-americanas para a Copa do Mundo previstos para os dias 25 e 30 de março por causa das dificuldades para a participação de jogadores que atuam na Europa.