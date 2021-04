Seleção feminina de rugby encerra 1º dia em Dubai na quarta posição

A seleção brasileira feminina de rugby sevens finalizou em quarto lugar, entre seis equipes, o primeiro dia da segunda edição do Emirates Invitational, torneio amistoso realizado em Dubai (Emirados Árabes Unidos) que serve de preparação para a Olimpíada de Tóquio (Japão). As Yaras - como é conhecido o time nacional - venceram um e perderam dois jogos nesta quinta-feira (8). O canal oficial do evento no YouTube transmite as partidas ao vivo.

A participação brasileira teve início na madrugada de hoje (8) com vitória por 24 a 14 sobre o Japão. Na sequência, as Yaras perderam para Estados Unidos (31 a 14) e França (31 a 12). O Brasil acumula cinco pontos, três a menos que norte-americanas e francesas, e quatro atrás do Canadá, líder da primeira fase. Os dois primeiros colocados disputam a final nesta sexta-feira (9), às 11h10 (horário de Brasília).

As Yaras voltam a campo às 2h22 desta sexta (9), contra o Quênia. Mais tarde, às 7h52, encerram a participação na primeira fase diante do Canadá. Caso não consiga vaga na final, o time brasileiro disputa terceiro/quarto ou quinto/sexto lugares a partir das 10h26.

Na primeira edição do Emirates Invitational, disputada nos últimos dias 2 e 3, no formato de pontos corridos, as Yaras ficaram em quarto, novamente entre seis equipes, com três vitórias e três derrotas. As canadenses foram as campeãs.