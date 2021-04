Sport demite técnico Jair Ventura após eliminação da Copa do Norteste

O Sport Club Recife anunciou na manhã desta segunda-feira (5) que Jair Ventura não é mais técnico do clube. A demissão ocorre dois dias após o time ser eliminado na fase de grupos da Copa do Nordeste, depois de levar de 4 a 0 do Ceará, dentro da Ilha do Retiro, casa do Leão

Em comunicado, a agremiação agradeceu “a campanha de permanência na série A 2020” e desejou sorte ao treinador.

Ventura chegou ao clube em agosto do ano passado, quando o time tropeçava no Campeonato Brasileiro e, desde então, obteve 14 vitórias, oito empates e 23 derrotas. Em fevereiro deste ano o contrato do técnico foi renovado, mas logo no mês seguinte, o Sport foi eliminado da Copa do Brasil, após perder por 3 a 2 para o Juazeirense, ainda na primeira fase do torneio.

Logo após o desligamento do comando técnico do Sport, o treinador publicou no Instagram uma mensagem comovente agradecendo o apoio e as manifestações de afeto da torcida durante sua passagem pelo clube.