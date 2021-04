Ceará e Fortaleza vencem pela Copa do Nordeste

O sábado (3) terminou feliz para as torcidas do Ceará e do Fortaleza. O Vozão goleou o Sport Recife por 4 a 0 e o Leão do Pici venceu o Bahia por 2 a 1. As equipes cearenses lideram os grupos A e B da Copa do Nordeste após sete rodadas. Já o Leão Pernambucano está praticamente eliminado da competição, precisando vencer o último jogo contra o Treze-PB e torcer por uma série de resultados nas outras partidas. Já o Esquadrão de Aço ainda está dentro do G4 e da zona de classificação para a próxima fase. Nos outros dois jogos, apenas empates, ABC e Sampaio Corrêa ficaram no 1 a 1 em Natal (RN), enquanto CSA empatou em 2 a 2, com o 4 de Julho.

Em pleno Estádio da Ilha do Retiro, em Recife, o Ceará mostrou-se um visitante indigesto. Dominou o jogo desde o início e traduziu esta superioridade no placar. Gabriel Dias, Cléber, Mendonza e Pedro Naressi marcaram os gols da soberana vitória dos alvinegros. Na ponta da tabela com 13 pontos, o atual campeão da Copa do Nordeste recebe o Salgueiro, na Arena Castelão, às 16h, no próximo sábado, pela última rodada da fase de grupos.

No duelo de tricolores, melhor para o Fortaleza. Matheus Jussa abriu o placar do Castelão para os donos da casa aos 26 minutos. Ainda no primeiro tempo, os baianos chegariam ao empate na reta final com Gilberto, aproveitando cruzamento de Rodriguinho aos 44. Na etapa final, o Leão do Pici marcaria o gol da vitória com o atacante Davi. O triunfo levou o Fortaleza aos 14 pontos e com a classificação garantida para a segunda fase do torneio. Na última rodada, a equipe do técnico Enderson Moreira vai até Aracaju, no Batista, para encarar o Confiança.

Nos outros dois jogos do sábado (3), ABC, Sampaio Corrêa e CSA continuam na zona de classificação, mas ainda não se garatiram na próxima fase. Já o 4 de Julho somente cumprirá tabela na última rodada, já que não tem mais chances de passar para as quartas de final do torneio.

No estádio Frasqueirão, gols somente no segundo tempo. O ABC abriu o placar aos 18 minutos com Vitinho, que marcou seu primeiro gol como profissional. Mas, logo na sequência, aos 21, o Sampaio empatou com Jefinho de cabeça. Em Maceió (AL), Cinelton abriu o placar para os visitantes com um belo chute aos 17 minutos da primeira etapa. O CSA empatou aso 44, em penalidade sofrida por Marco Túlio e convertida por Dellatorre. Logo aos 3 minutos da etapa final, Marco Túlio colocou no cantinho para virar o placar. Mas, aos 9, o 4 de Julho empatou com Dudu, dando números finais à partida, 2 a 2.