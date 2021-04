Copa do Nordeste: Sport bate Santa Cruz com gol de pênalti no fim

O Sport, enfim, conquistou a primeira vitória na Copa do Nordeste, e logo em um Clássico das Multidões. Nesta quarta-feira (31), com um gol de pênalti nos acréscimos da etapa final, o Leão venceu o Santa Cruz por 2 a 1 no Arruda, em Recife, pela sexta rodada da competição regional.

FIM DE JOGOOOOOOOO!!! É O LEÃO! É VITÓRIA RUBRO-NEGRA! É NÃO DESISTIR EM BOLA NENHUMA!!!! VAMOOOOOOOS!!! #VamosMeuLeão pic.twitter.com/uRiLcxzkSD — Sport Club do Recife (@sportrecife) April 1, 2021

O Rubro-Negro chegou aos cinco pontos e deixou, temporariamente, a lanterna do Grupo B, ficando com um ponto de vantagem sobre o Botafogo-PB, que encara o Treze nesta quinta-feira (1º) na Boca do Jacaré, em Taguatinga (DF). O Tricolor é o último colocado do Grupo A, com apenas três pontos, e tem a pior campanha entre os 16 participantes.

Aos 18 minutos, o Santa Cruz teve um pênalti a favor, cometido pelo zagueiro Adryelson em cima do lateral Alan Cardoso, mas o atacante Pipico acertou o travessão. Aos 25, a equipe coral balançou as redes com o zagueiro William Alves, de cabeça. O lance, porém, foi anulado por impedimento. Aos 35, na primeira oportunidade do Sport, em meio a um bate-rebate, o zagueiro Rafael Tyhere mandou para as redes, inaugurando o marcador.

O Leão voltou melhor para o segundo tempo, obrigando o goleiro Jordan a duas boas defesas em menos de quatro minutos, em tentativas do meia Thiago Neves e do lateral Patric. Aos nove e aos dez, o atacante Neilton pecou na finalização dentro da área. Os papeis, então, inverteram-se: na primeira investida do Santa Cruz, o atacante Madson foi derrubado na área após dividida com Patric. O meia Chiquinho bateu e converteu o pênalti.

Entre os 28 e 29 minutos, o Sport teve duas chances claras para voltar a ficar em vantagem. Primeiro, o zagueiro Júnior Sergipano quase fez contra ao tentar afastar a bola da área. Na sequência, Jordan defendeu a cabeçada de Adryelson e, na sobra, Rafael Thyere mandou na trave. O goleiro do Santa Cruz apareceu novamente aos 39 e aos 44, salvando chutes venenosos de fora da área do volante Betinho e do volante Ricardinho, respectivamente.

O duelo seguiu tenso, com uma expulsão para cada lado (o lateral Marcel, do Santa Cruz, e Rafael Thyere, do Sport). De tanto insistir, o Leão chegou ao gol nos acréscimos. Aos 49 minutos, o árbitro Wagner Reway viu a bola escorada por Adryelson tocar na mão do lateral Ítalo Melo na área. De pênalti, o atacante Toró garantiu os três pontos ao time rubro-negro.

As equipes voltam a jogar pela Copa do Nordeste no fim de semana. No sábado (3), o Sport recebe o Ceará na Ilha do Retiro, em Recife. No domingo (4), o Santa Cruz visita o Altos no estádio Albertão, em Teresina, às 15h45.