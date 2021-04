Gaúcho: Internacional para em goleiro e fica no zero com São José

O Internacional passou em branco pela primeira vez na temporada 2021. Nesta quarta-feira (31), o Colorado não saiu do zero com o São José no Beira-Rio, em Porto Alegre, pela oitava rodada do Campeonato Gaúcho. Com grandes defesas, o goleiro Fábio, do Zequinha, foi o protagonista da noite.

(INTxSJO) ⏰ 50'/2T: Fim de jogo! Colorado pressiona do começo ao fim, mas a bola não entra e o placar termina igual: 0 a 0. #VamoInter 🇦🇹 pic.twitter.com/rlaAzjEvme — Sport Club Internacional (@SCInternacional) April 1, 2021

Apesar do tropeço em casa, o atual vice-campeão brasileiro segue na liderança do Estadual, com 17 pontos. O São José está em nono, com oito pontos, mas pode cair duas posições e terminar a rodada na zona de rebaixamento se Novo Hamburgo e Pelotas vencerem os compromissos desta quinta-feira (1º) contra Caxias e Esportivo, respectivamente.

Com o rival atuando com duas linhas de três e uma de quatro jogadores atrás do círculo central, o Inter teve o controle das ações ofensivas, mas criou poucas chances. A primeira foi aos 28 minutos do primeiro tempo, em uma triangulação que envolveu o atacante Paolo Guerrero e os meias Edenilson e Rodrigo Lindoso. O último apareceu livre na área para finalizar, mas chutou à esquerda.

O Colorado só assustou novamente aos 44 minutos, em duas oportunidades em sequência, mas parou em Fábio. Primeiro, o zagueiro Victor Cuesta levantou na área, Edenilson desviou para a direita e o meia Caio Vidal soltou a bomba, dentro da área, para boa defesa do goleiro do Zequinha. Depois, Cuesta cabeceou e Fábio salvou novamente o São José.

Na etapa final, o técnico Miguel Angel Ramirez colocou os atacantes Thiago Galhardo e Carlos Palácios em campo (este último fazendo a estreia pelo Inter). Ambos tiveram chances, aos 24 e 30 minutos, mas não venceram Fábio. O goleiro coroou a noite inspirada salvando uma tentativa do volante Lucas Ramos, já nos acréscimos.

O próximo duelo do Inter é o clássico contra o Grêmio, no sábado (3), às 22h15 (horário de Brasília), que abre a nona rodada do Gauchão, na Arena do rival. O São José volta a campo no domingo (4), às 20h, no estádio Francisco Noveletto, em Porto Alegre, contra o São Luiz.