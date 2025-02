Vasco e Botafogo jogam por vaga na semifinal do Carioca

Vasco e Botafogo medem forças, a partir das 18h (horário de Brasília) deste domingo (23) no estádio de São Januário, tentando garantir a classificação para as semifinais do Campeonato Carioca. A Rádio Nacional transmite o clássico ao vivo.

Apesar da campanha oscilante no Campeonato Carioca (competição na qual não conseguiu vencer nas últimas quatro rodadas), o Cruzmaltino chega motivado ao clássico após garantir a classificação para a segunda fase da Copa do Brasil, após derrotar o União Rondonópolis por 3 a 0 no estádio Kleber Andrade, em Cariacica (Espírito Santo), na última terça-feira (18).

🔑 Chave virada para o Campeonato Carioca e foco no clássico de domingo! 💪💢



📸: Matheus Lima | #VascoDaGama pic.twitter.com/KaKMUEpHpp — Vasco da Gama (@VascodaGama) February 20, 2025

Segundo o técnico Fábio Carille, o Vasco tem que fazer a sua parte diante do Botafogo, que é alcançar a vitória: “Temos que fazer nossa parte, ganhar com confiança e fazer um bom jogo diante de nossa torcida. Sabemos que temos que fazer saldo [para garantir a classificação], mas o mais importante é cumprir nossa parte”.

Já o Botafogo chega em um momento de muita desconfiança de sua torcida, em especial após a derrota de 2 a 0 para a Racing (Argentina) na primeira partida da Recopa Sul-Americana. Ainda sonhando com a conquista deste título inédito, o técnico interino Cláudio Caçapa pode optar por mandar a campo uma equipe alternativa para poupar as forças para o jogo de volta da competição continental, que será disputado na próxima quinta (27) no estádio Nilton Santos.

O que é certo é que o Botafogo precisa retomar o caminho das vitórias no Carioca para continuar vivo na competição, após acumular uma derrota para o Madureira e um empate com o Boavista nas últimas duas rodadas.

Transmissão da Rádio Nacional

A Rádio Nacional transmite Vasco e Botafogo com a narração de Luciana Zogaib, comentários de Rodrigo Campos, reportagem de Bruno Mendes e plantão de Brenda Balbi. Você acompanha o Show de Bola Nacional aqui: