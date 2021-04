Surfe: ondas irregulares adiam etapa australiana do Circuito Mundial

A Liga Mundial de Surfe (WSL, na sigla em inglês) anunciou nesta quinta-feira (1) que as ondas irregulares na praia de Merewether, em Newcastle (Austrália), levaram ao adiamento da segunda etapa do Circuito Mundial de Surfe.

A próxima chamada será no próximo sábado, a partir das 18h15 (horário de Brasília). E a primeira bateria do dia terá a participação do campeão mundial Adriano de Souza, que disputará a repescagem com os australianos Owen Wright e Matt Banting.

Disputa feminina

Se na disputa masculina o Brasil conta com 11 representantes, no feminino o país conta apenas com uma surfista, Tatiana Weston-Webb. Na madrugada desta quinta, a gaúcha radicada no Havaí passou em segundo na sua bateria, que foi vencida pela australiana Isabella Nichols e que também contou com a participação da havaiana Malia Manuel.