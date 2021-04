Vasco enfrenta Bangu pensando no Tombense-MG, rival na Copa do Brasil

Vasco e Bangu abrem a oitava rodada da Taça Guanabara, primeiro turno do Campeonato Carioca, neste sábado (3), às 21h05 (horário de Brasília), no Estádio Raulino de Oliveira, em Volta Redonda (RJ). Nono colocado no Estadual, o Cruzmaltino vai poupar jogadores para ir com força total para o duelo contra o Tombense-MG, na próxima quarta-feira (7), em partida válida pela Segunda Fase da Copa do Brasil. O embate de hoje (3) será transmitido pela Rádio Nacional, com narração de Rodrigo Campos, comentários de Waldir Luiz, reportagem de Rodrigo Ricardo e plantão de notícias com Artid Nick.

O Gigante da Colina vem de dois empates - contra Fluminense (1 a 1) e o Madureira (2 a 2) - e precisa vencer as quatro últimas rodadas para chegar às semifinais do Carioca. Mesmo assim, os jogadores Léo Matos, Leandro Castan, Ernando, Marquinhos Gabriel e Germán Cano não viajarão para Volta Redonda: seguem treinando na capital fluminense.