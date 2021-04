Vasco terá reforços em jogo decisivo com Tombense pela Copa do Brasil

O Vasco embarcou, nesta segunda-feira (05), para o município de Pedra Dourada (MG), que faz divisa com Tombos, local do desafio de quarta-feira (7), pela segunda fase da Copa do Brasil, contra o Tombense. Assim como no confronto com a Caldense, o Gigante da Colina viajou de ônibus leito para Minas Gerais. A diferença está no elenco que foi relacionado para o jogo.

Depois de ter poupado muitos jogadores contra o Bangu, pelo Campeonato Carioca, o técnico Marcelo Cabo terá novamente à disposição o lateral-direito Léo Matos, os zagueiros Ernando e Leandro Castan, o meio-campista Marquinhos Gabriel e o artilheiro Germán Cano.

Além deles, os recém-contratados Léo Jabá e Morato também viajaram com o grupo e foram relacionados pela primeira vez. Quem ainda fica de fora é o goleiro Vanderlei, ex-Grêmio, anunciado neste domingo (4) como novo reforço para a temporada de 2021.

Não há vantagem no duelo. Partida única e quem vencer, passa para a terceira fase. Em caso de empate, vamos para a disputa de pênaltis. Destaque nas duas últimas partidas do Vasco, Andrey prevê um jogo difícil.

“É um jogo muito importante. Treinamos bastante a equipe do Tombense hoje. O professor analisou, mostrou os pontos fortes deles, os pontos fracos, e estamos bastante preparados e motivados. É uma competição muito importante para o grupo e para o Vasco. Temos que entrar ligados, sabendo que o Tombense é uma grande equipe, vem fazendo um Campeonato Mineiro bom, venceu a última partida de 2 a 1. Então nós temos que estar ligados do início ao fim porque sabemos que não temos vantagem do empate. Temos que propor o jogo, independente de estar jogando fora de casa, para sair de lá com a vitória e, consequentemente, com a classificação”, projetou o jogador em depoimento à assessoria do clube.

Desde que passou a comandar o Vasco, Marcelo Cabo tem cinco empates e duas vitórias, e o time demonstra evolução a cada partida. Andrey, que acertou a trave contra Fluminense e Bangu, fala sobre o novo esquema da equipe

“É um esquema que eu particularmente gosto muito. Um time que propõe jogo, que, independente do adversário, vai jogar para cima. Acho que, com a grandeza do Vasco, tem que jogar dessa forma, sempre propondo o jogo e fazendo o jogo apoiado. Ele pede bastante para ter coragem para jogar porque, independente de errar ou não, a gente faz de novo. Tenho certeza que a gente está em constante evolução. No confronto com o Bangu já deu para ver bastante o jogo apoiado e eu tenho certeza de que esse trabalho ainda vai render muitos frutos para o Vasco”.

O Vasco confirmou para esta segunda-feira (5) a reapresentação de cinco jogadores. Após férias estendidas, Lucas Santos, Henrique, Marcos Jr, Neto Borges e Werley farão uma programação específica de treinamentos. A intenção inicial do clube é negociá-los.